Po ogłoszeniu wyroku w sprawie afery gruntowej adwokat Wojciech Wiza, pełnomocnik jednego z oskarżycieli posiłkowych, powiedział, że ten wyrok wyznacza granice legalności służb specjalnych. Adwokat uznaje ten wyrok za przełomowy. "Wiemy doskonale, że służby kontrolują obywateli, dotychczas mieliśmy pytanie, czy ktokolwiek kontroluje służby. Dzisiaj wiemy, że ta kontrola jest. Ja myślę, że ten wyrok powinien wisieć na biurkiem każdego funkcjonariusza służby specjalnej jako pewnego rodzaju memento, że jakakolwiek działalność nielegalna, pójście na skróty może skończyć się wyrokiem skazującym" - mówił mecenas.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński przybył do TVP: Bronię telewizji. Dochodzi do bezprawia

Reprezentujący jedną z poszkodowanych adwokat Roman Giertych mówił, że ten wyrok kończy aferę gruntową. "Kończy prowokację, która się wówczas wydarzyła wobec Andrzeja Leppera, prowokację, która skończyła się jego odejściem z polityki i myślę, że w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że go nie ma wśród nas. Ja od początku w tej sprawie stałem po stronie Andrzeja Leppera, uznając, że CBA było nielegalnym prowokatorem całej tej historii i że pan Mariusz Kamiński powinien ponieść karę" - mówił adwokat.

- Na Białołęce są sami niewinni (…) Polska Policja ma obowiązek skazanych natychmiast zatrzymać. Składam wniosek, by tak się stało. Jutro lub pojutrze Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zacząć odbywać karę - przekazał Roman Giertych reporterom po wyjściu z sali sądowej.

Na sali sądowej nie było oskarżonych ani ich obrońców. Wyrok jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani. Chodziło o tzw. aferę gruntową

W 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa CBA i byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA i byłego wiceministra Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Usłyszeli wyroki m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku podczas tzw. afery gruntowej. Dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA sąd skazał na dwa i pół roku pozbawienia wolności.

Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Wobec aktu łaski Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę.

W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Stanowisko dotyczące prawa łaski zajął także Trybunał Konstytucyjny. W czerwcu orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski.

Kilka dni później Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie TK w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN nie wywołało skutków prawnych i rozpatrując kasacje w tej sprawie, przekazał ją Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia.

Kamiński i Wąsik się bronią. "Wyrok godny pogardy"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński powiedział, że nie uznaje wyroku dwóch lat pozbawienia wolności wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Mariusz Kamiński stwierdził, że orzeczenie sądu ma charakter polityczny i jest kompromitacją wymiaru sprawiedliwości.

"Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszania nam mandatów, tak naprawdę jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, w polityczne oczekiwania koalicji obecnie rządzącej. Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości, nie jest to dla nas wyrok, jest to całkowite, kompletne bezprawie, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten zasługuje na pogardę" - mówił.

Maciej Wąsik przypomniał, że w tej sprawie prezydent skorzystał z prawomocnego prawa łaski. Jak dodał, to co się działo dziś w Sądzie Okręgowym "to tak, jakby powtórnie kogokolwiek sądzić za tę sprawę". "To, co robiliśmy w CBA, było zgodne z prawem" - stwierdził.