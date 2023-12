TVP Info nadawało na YouTubie, bez oprawy antenowej. Sygnał się urwał

- Próbują siłą przejąć media publiczne - przestrzegali goście TVP Info, który do około 14:30 nadawał na YouTubie. W środę o 11:18 wyłączony został sygnał TVP Info. Na kanale YouTubie widzieliśmy telewizor z sygnałem bez oprawy antenowej, ale i on został zablokowany. Ok 14:30 pojawiła się plansza z komunikatem: "Ten film jest niedostępny".

3 Źródło: YouTube TVPInfo Otwórz galerię Na Gazeta.pl