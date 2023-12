Kamiński i Wąsik w więzieniu? Kancelaria Prezydenta mówi o ułaskawieniu

W środę 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, czyli byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Odpowiadają za niszczenie dokumentów oraz podżeganie do korupcji. Wyrok jest pokłosiem tzw. afery gruntowej. W 2007 roku CBA podjęło się nielegalnych działań operacyjnych, aby wykazać, że ówczesny wicepremier Andrzej Lepper miał przyjmować łapówki. Więcej o historii tego procesu przeczytacie TUTAJ. Głos w sprawie zabrała Kancelaria Prezydenta.

Zapadł wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Kancelaria Prezydenta mówi o ułaskawieniu

Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, skomentowała wyrok sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zapytana przez Polską Agencję Prasową o dalsze kroki Andrzeja Dudy, odpowiedziała, że prezydent miał prawo do zastosowania prawa łaski w 2015 roku.

Sąd Najwyższy nie ma żadnej podstawy prawnej do badania wykonania prerogatywy przez prezydenta RP. W ocenie Kancelarii Prezydenta panowie są ułaskawieni, ułaskawienie jest ważne i w mocy prawnej.

- oznajmiła. Na koniec podkreśliła, że "panowie w świetle art. 139 konstytucji są ułaskawieni".

Pozostaje kwestia mandatów skazanych. W związku z prawomocnym wyrokiem one wygasły. Wiadomo już, że na miejsce Kamińskiego do Sejmu wejdzie Monika Pawłowska. - To są sytuacje, które do tej pory w ogóle nie występowały, ale w mojej opinii wygaśnięcie mandatu jest nieodwracalne. Ma trwały skutek, który oznacza, że w to miejsce wchodzą nowi posłowie - skomentował to zachowanie prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dodał jednak, że gdyby prezydent ponownie ułaskawił byłych szefów CBA, będą mogli oni startować w kolejnych wyborach.

Marszałek Sejmu skomentował wyrok. "Będę miał związane ręce"

W rozmowie z TVN24 Szymon Hołownia odniósł się do wyroku w sprawie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. - Kodeks wyborczy bardzo jasno stwierdza, że jeżeli ktoś utracił prawo wybieralności, to jednocześnie traci mandat, który uzyskał - mówił, pytany o to, jakie kroki będzie teraz podejmował Sejm. - W związku z tym, w tej chwili jeszcze jestem w procesie konsultacji z Biurem Analiz Sejmowych, z Biurem Legislacyjnym Sejmu, ale wszystko wskazuje na razie na to, że jeżeli takie pismo z sądu, zawiadamiające o takim wyroku do Sejmu wpłynie, to będę miał ręce związane Kodeksem i będzie trzeba wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów pana posła Wąsika i Kamińskiego - dodał.

Marszałek podkreślił, że ta sprawa jest wyjątkowa i "bez precedensu". - Nie ma tu pośpiechu i też jasnej, czytelnej informacji z sądu, która mam nadzieję do nas w trybie kodeksowym spłynie - ocenił. Wyjaśnił, że będzie potrzebował jeszcze chwili analizy i spotkania z prawnikami sejmowymi, aby zakończyć tę sprawę.