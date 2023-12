Pracownicy TVP weszli szturmem do gabinetu prezesa. "Kim pan jest?"

W środę 20 grudnia po godzinie 11:00 został odłączony sygnał na antenie TVP Info. Nie działa także stream oraz portal internetowy. W związku z tym stacja postanowiła transmitować wydarzenia z siedziby TVP przy ul. Woronicza na swoim profilu na Facebooku. Podczas jednego ze streamów pracownicy mediów publicznych siłą próbowali wejść do gabinetu prezesa Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Interwencja poselska posłów PiS w siedzibie TVP. "Szymon Szynkowski vel Sęk: Na jakiej podstawie prawnej są te decyzje?

Awantura przed gabinetem prezesa TVP. "Kim pan jest?"

Podczas transmisji na żywo pracownicy Telewizji Polskiej nagrali, jak zmierzają do jednego z pokoi. Po drodze minęli między innymi mężczyznę, który przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Przed wspomnianym gabinetem stała kobieta, która przedstawiła się jako pracowniczka Telewizji Polskiej. - Chcemy rozmawiać z prezesem - słyszymy od nagrywających. - Ale tam nie ma prezesa - odparła kobieta.

Następnie przyszedł mężczyzna, którego kobieta nazwała "Grzegorzem", który również zablokował wejście do pomieszczenia. - Nie wolno siłować się z kobietą - mówił do pracownika TVP, który trzymał w ręku mikrofon. - Jeżeli pani mówi, że nie można wejść, to nie można wejść - dodał.

- Czy tam jest jakaś tajna narada? Przetrzymujecie tam prezesa? Chcemy zobaczyć kto tam jest - dopytywali pracownicy. W pewnym momencie ekipa TVP weszła siłą do gabinetu. W środku znajdowały się dwie osoby, w tym adwokat Piotr Zemła, który przedstawił się wcześniej jako przewodniczący rady nadzorczej. Jak stwierdził, piastuje to stanowisko od wczoraj - 19 grudnia.

- Chciałbym się dowiedzieć co pan tu robi - mówił Zemła do pracownika TVP. - Mam taką propozycję, umówmy się na spotkanie, ale przed budynkiem. Tam odpowiem na wszystkie pytania - odparł, dodając, że z gabinetu zostali wyproszeni. Zapytany o plany dotyczące TVP, odparł, że o to należy pytać zarząd. Kobieta obecna w pokoju, która przebywała tam razem z Zemłą, odpowiedziała, że również jest członkiem rady nadzorczej od wtorku.

W środę 20 grudnia w okolicach godziny 11:00 minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów i zarządy TVP, Polskiego Radia i PAP. Krótko potem kanał i strona internetowa TVP Info przestały działać. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, szef resortu dokonał tego na podstawie kodeksu spółek handlowych. Do odwołania doszło we wtorek 19 grudnia.