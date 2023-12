Kamiński i Wąsik uważają, że nie ma podstaw do wygaszenia ich mandatów poselskich. "Bezprawie"

W środę 20 grudnia byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zorganizowali konferencję prasową ws. dzisiejszego wyroku sądu w ich sprawie. - To, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem. To tak naprawdę kompletne bezprawie. A efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości - mówił Kamiński.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielkie zmiany w mediach publicznych. Weszliśmy do siedziby TVP!

Kamiński i Wąsik skazani prawomocnym wyrokiem sądu. "Nie czujemy się winni"

Jak przekazał, posłowie PiS nie uznają tego wyroku. W ocenie Mariusza Kamińskiego nie ma podstaw, aby wygasić mu i Maciejowi Wąsikowi mandat poselski. - To wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie, w to co dzieje się w naszym kraju - mówił poseł, dodając, że nie przyjmują tego wyroku do wiadomości.

- Nie czujemy się winni, nie czujemy się skazani. Zostaliśmy prawomocnie ułaskawieni przez pana prezydenta i to, co się działo w sądzie okręgowym to tak, jakby powtórnie kogokolwiek sądzić za tą sprawę - mówił z kolei Maciej Wąsik. Kamiński zaznaczył, że zawsze działali zgodnie z polskim prawem i zgodnie z sumieniem. - Ten wyrok spełnia oczekiwania polityczne obecnie rządzących. (...) Nie zamierzamy się mu podporządkować - powiedział polityk PiS.

Jest decyzja sądu ws. afery gruntowej. Posłowie PiS skazani na dwa lata więzienia

W środę 20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za winnych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego ws. tak zwanej aferze gruntowej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.

Byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadają między innymi za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Sprawa ma swoje początki w 2007 roku, kiedy CBA na czele z Mariuszem Kamińskim chciało wykazać, że ówczesny wicepremier Andrzej Lepper miał przyjmować łapówki za pomoc w odrolnieniu działki.