Grzegorz Braun się nie poddaje, chce wrócić na posiedzenie. Miał złożyć odwołanie

Według doniesień Wirtualnej Polski Grzegorz Braun miał odwołać się od decyzji dotyczącej wykluczenia go z posiedzenia Sejmu, do czego doszło 12 grudnia. Prezydium Sejmu ma rozpatrzyć odwołanie posła Konfederacji po południu 20 grudnia. Najpierw jednak opinie o nim ma wydać sejmowa komisja regulaminowa.

Grzegorz Braun chce wrócić do Sejmu. Miał się odwołać od decyzji wykluczenia z obrad

Zgodnie z regulaminem Sejmu art. 155. pkt 5, poseł może odwołać się od decyzji wykluczenia go z posiedzenia Sejmu. "Od decyzji przewodniczącego komisji poseł może odwołać się do prezydium komisji, które niezwłocznie rozstrzyga sprawę. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy poseł nie bierze udziału w posiedzeniu" - czytamy w regulaminie. Przypomnijmy, decyzja o wykluczeniu z pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji obowiązuje do 21 grudnia.

Przypomnijmy, 18 grudnia podczas konferencji prasowej "Tu jest Polska, a nie Polin", zorganizowanej w Rzeszowie, Grzegorz Braun stwierdził, że "obserwuje bardzo pozytywne konsekwencje" tego, co zrobił. - Mamy do czynienia z będącymi, niestety w mniejszości, normalnymi Polakami w konfrontacji z wielkim, zjednoczonym frontem chanukowym, który tworzy koalicję ponad podziałami w aktualnym parlamencie - przekonywał Braun, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Grzegorz Braun zawieszony w prawach członka Konfederacji

13 grudnia Konfederacja zawiesiła posła Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. To kara za zgaszenie gaśnicą świec chanukowych w Sejmie. O nałożeniu kar na Grzegorza Brauna poinformował w mediach społecznościowych współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Napisał, że Grzegorz Braun ma także zakaz wystąpień z mównicy w Sejmie.

Mentzen zaznaczył jednocześnie, że to Konfederacja będzie decydowała o tym, kto jest członkiem jej klubu. Odniósł się w ten sposób do sugestii, które po incydencie pojawiły się w mediach, że Konfederacja powinna usunąć Grzegorza Brauna z klubu. "Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka" - napisał na portalu X Sławomir Mentzen.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie wydarzeń w Sejmie z udziałem posła Brauna. Po incydencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z posiedzenia izby. Polityk został też ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniem całości diety parlamentarnej przez pół roku.