Pod koniec listopada Andrzej Duda zaprzysiągł dwutygodniowy rząd sformowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Dominika Chorosińska została mianowana wówczas nową ministerką kultury. Polityczka jest znana także jako aktorka, wystąpiła w takich tytułach jak między innymi "M jak miłość", "Smoleńsk", czy "Zostać miss". Wiceministerka kultury Joanna Scheuring-Wielgus w nowym rządzie Donalda Tuska ujawniła, ile wydała w ciągu dwóch tygodni ministerka.

Scheuring-Wielgus: Pieniądze w ministerstwie kultury były wydawane bez ładu i składu

Posłanka Lewicy i nowa wiceministerka kultury w rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN24 ujawniła kulisy pracy na nowym stanowisku. Jak mówiła wcześniej, jej pierwszy dzień pracy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego był dla niej "ciekawą sytuacją".

- Pierwszego dnia od razu sprawdziłam, jakie decyzje zostały wydane od 15 października do 12 grudnia po wyborach, ale również przez dwutygodniową ministrę Dominikę Chorosińską - mówiła Scheuring-Wielgus na antenie TVN24. Jak przekazała posłanka, zapadło aż około 130 decyzji. - Jedne dobre, drugie niedobre. Myślę, że kasa z tego, co pamiętam, to było około 500 milionów złotych na wszystkie te decyzje - powiedziała polityczka.

- Nie wiadomo dlaczego one zostały wydane, nie wiadomo dlaczego ta instytucja albo ta dostała pieniądze, bo to wszystko było bez ładu i składu. I tutaj zastanawiamy się jeszcze nad tym, dlatego że te pieniądze w danych instytucjach, które podlegają ministerstwu, one i tak będą nam potrzebne na różne działania. Ale może niekoniecznie na te, na które Gliński sobie wymyślił czy pani Chorosińska, że będą wydawane - mówiła Scheuring-Wielgus i dodała, że przez ministerstwo kultury przechodzą duże pieniądze.

- Według mnie był on [budżet - red.] wydawany w sposób niegospodarny, czasami bezsensowny. Typu na fundacje pana Bąkiewicza, faszystowskie, narodowe, które nigdy nie powinny dostać finansowania. Albo na fundacje czy organizacje, które powstawały jak grzyby po deszczu przez ostatni rok lub dwa lata - mówiła wiceministerka. Jak zapewniła, będzie jej zależało, aby zapanowała równowaga w rozdawaniu pieniędzy.