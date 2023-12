Donald Tusk ironicznie komentuje okupację TVP. Pochwalił PiS i mówił o "planie Sienkiewicza"

19 grudnia politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli okupację siedziby TVP w proteście przeciw sejmowej uchwale ws. "przywrócenia ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych. - To obrona demokracji, nie ma demokracji bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych - mówił Jarosław Kaczyński. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, wielu komentatorów stwierdziło, że zachowanie polityków PiS należy interpretować inaczej, niż chciał tego Kaczyński. Ich zdaniem Prawo i Sprawiedliwość wcale nie broni niezależności mediów, lecz po raz kolejny daje dowód ich upolitycznienia. W podobny sposób całą sprawę skomentował Donald Tusk.

Okupacja siedziby TVP. Tusk: Politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza

Donald Tusk odniósł się w środę ok. 10.30 do wydarzeń w siedzibie TVP od wieczora dnia poprzedniego. "Z podziwu godną gorliwością politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza. To miłe" - napisał premier na portalu X.

Tuż po opublikowaniu tego posta ministerstwo kultury wydało komunikat w sprawie odwołania władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, o czym informowaliśmy. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (...) odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorczej. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" - przekazano w komunikacie ministerstwa.

PiS nie powstrzymało zmian we władzach TVP. "Konieczność takich działań wyznaczyła uchwała Sejmu"

Ministerstwo kultury podkreśliło, że w kontekście decyzji o odwołaniu władz TVP kluczowe znaczenie miała uchwała Sejmu dotycząca mediów publicznych. "Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej" - poinformowano.

Krótko przed publikacją komunikatu Bartłomiej Sienkiewicz był pytany, czy dzięki okupacji siedziby TVP politycy PiS zdołają powstrzymać zmiany w mediach publicznych. - Proszę o odrobinę cierpliwości. Nic nie wskórają - mówił minister.