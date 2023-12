Odwołano władze TVP, Polskiego Radia i PAP. Jest komunikat ministerstwa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

REKLAMA

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego, oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej" - podano w komunikacie Ministerstwa Kultury. Dodano, że "decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji".

Zobacz wideo Krzysztof Luft: TVP odpowiada za te potworne podziały w polskim społeczeństwie

"Zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek" - podkreślono.

Sienkiewicz o posłach w siedzibie TVP: Nic nie wskórają

Sejm we wtorek wieczorem przegłosował uchwałę w sprawie mediów publicznych. Jeszcze przed głosowaniem do siedziby TVP pojechała duża grupa polityków PiS, by - jak mówił później Jarosław Kaczyński - "bronić demokracji". Tam Kaczyński ogłosił, że politycy partii będą pełnili dyżury w siedzibie publicznej telewizji. On sam był na Woronicza do ok. 6 rano.

Krótko przed tym, jak resort opublikował komunikat ws. odwołania władz mediów, minister Bartłomiej Sienkiewicz był pytany o "okupację" siedziby Telewizji Polskiej. - Proszę o odrobinę cierpliwości. Nic nie wskórają - powiedział.

Sejm podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych

Sejm wezwał w uchwale Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Za dokumentem autorstwa posłów rządowej koalicji głosowało 244 posłów, przeciw było 84, a od głosu wstrzymało się 16. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się na protest pod gmach TVP.

Jak podkreślono w uchwale, działania dotyczące mediów publicznych mają zostać przeprowadzone w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, czyli - jak określono w uchwale - do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. Sejm wezwał ponadto wszystkie organy państwa do "do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej".

Sejm zobowiązał się także do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, które mają zapewnić - jak napisano - stan zgodny z Konstytucją RP.

W tym kontekście w uchwale przywoływany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, gdzie zakwestionowano niektóre przepisy tzw. małej ustawy medialnej z końca 2015 roku. Posłowie koalicji KO-PSL-Polska 2050-Lewica argumentowali, że na mocy tego wyroku niekonstytucyjne jest odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w powoływaniu władz mediów publicznych. Posłowie PiS argumentowali, że przywoływany wyrok TK nie dotyczył bezpośrednio przepisów prawa o Radzie Mediów Narodowych. Ten organ na mocy ustawy z 2016 roku powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.