Sejm przegłosował 19 grudnia uchwałę ws. mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej, a konkretnie w sprawie "przywrócenia ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych". Natomiast 20 grudnia ma zająć się drugim projektem złożonym przez posłów koalicji rządzącej, dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Premier zadecydował również o wymianie szefów służb specjalnych, w tym CBA. Spotkało się to z oburzeniem ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego grzmieli o "zamachu na demokrację" czy "łamaniu konstytucji". Zamknęli się nawet w siedzibie TVP w ramach protestu i zapowiadali obronę stacji przed nowym rządem. Robili sobie w międzyczasie zdjęcia z pracownikami TVP, np. w dyżurce "Wiadomości". Tymczasem internauci przypomnieli wystąpienie Marcina Horały (PiS) w Sejmie sprzed ośmiu lat.

Osiem lat temu Marcin Horała nie rozumiał oburzenia wymianą obsady publicznych stanowisk

Jeden z użytkowników serwisu X opublikował wideo z wypowiedzią Marcina Horały z sejmowej mównicy. Miało ono zostać nagrane osiem lat temu, a poseł PiS stawał wtedy w obronie zmian wprowadzanych przez jego partię po zdobyciu władzy. Przypomnijmy, że Beacie Szydło wymiana szefów służb specjalnych zajęła ok. 72 godziny. - Mam pytanie do wnioskodawców, czy podzielają moją obserwację, że oto posłowie Platformy Obywatelskiej demonstrują na tej sali mentalność klasy panującej, której po prostu należy się władza nad Polską pomimo przegranych wyborów - mówił Horała w 2015 roku.

Państwo posłowie, to nie na tym polega demokracja, że pomimo że przegraliście wybory, to macie zachować władze w służbie cywilnej, macie zachować władzę w upolitycznionej telewizji publicznej. Polska nie należy do was, tylko do milionów Polaków, którzy wam podziękowali i powiedzieli do widzenia. I do widzenia powiemy wam również my w telewizji publicznej. Telewizja publiczna będzie publiczna, będzie Polaków, a nie wasza

- przemawiał poseł PiS z mównicy sejmowej.

Marcin Horała odpowiedział na film. Odniósł się do swoich słów z 2015 roku

Film szybko dotarł i do jego głównego bohatera. Marcin Horała skomentował swoje słowa sprzed ośmiu lat, nawiązując do obecnej sytuacji Telewizji Polskiej.

Ta sama klasa panująca co wtedy nadal uważa, że powinna mieć w Polsce wszystkie media i nie daj Boże, żeby docierał do dużych grup społecznych jakiś inny przekaz

- napisał.

Dodał również, że koalicja rządząca powinna zmiany w mediach publicznych procedować ustawą. "Mając większość w Sejmie, mogliby w tym celu zmienić ustawę, co bym krytykował w ramach normalnego demokratycznego dyskursu. Niestety wygląda na to, że zdecydowali się na bandyterkę" - czytamy we wpisie.