Inauguracyjne obrady Sejmu X kadencji odbyły się 13 listopada. Od tamtej pory cały czas trwa to pierwsze posiedzenie. - Najważniejszym zadaniem, jakie dzisiaj stoi przed Sejmem, jest wykreowanie rządu zdolnego do tego, by objąć ster - tłumaczył w "Dzienniku Gazecie Prawnej" marszałek Szymon Hołownia. 20 grudnia o godz. 9 posłowie spotkają się w sali plenarnej już po raz 11. Jak wygląda porządek obrad na ten dzień?

Obrady Sejmu 20 grudnia. W porządku dziennym czytanie uchwały ws. KRS

Sejm udostępnił na swojej stronie internetowej pełny porządek obrad na 20 grudnia. W planie znalazło się miejsce na trzy głosowania. Jedno z nich będzie dotyczyć zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Pełny harmonogram prezentuje się następująco:

Ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka ( 9:00 - 9:05 )

) Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego

Głosowanie ( 9:05-9:10 )

) Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) ( 9:10-10:00 )

) Przerwa ( 10:00-13:30 )

) Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ( 13:30-14:00 )

) Głosowanie ( 14:00-15:00 )

) Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) ( 15:00-18:00 )

) Ewentualne głosowania ( 18:00-18:05 )

) Ciąg dalszy debaty nad projektem uchwały ws. KRS (18:05-19:00)

Głosowania (19:00-19:30)

Na ostatnią godzinę (19:30-20:30) zaplanowano czas na ewentualne oświadczenia poselskie.

Obrady Sejmu. Gdzie oglądać transmisję?

Transmisja z obrad Sejmu dostępna jest na oficjalnym profilu izby na YouTube. Standardowo jest tam możliwość komentowania na żywo tego, co dzieje się w sali plenarnej. Dziś jednak komentarze są wyłączone. Obrady można oglądać także na stronie Sejmu. Ta oferuje kilka dodatkowych opcji, takich jak: przełączanie kamer czy wybieranie wypowiedzi konkretnych osób.