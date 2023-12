Posłanka PiS w reżyserce TVP Info. "Wolność na politycznym pasku", "Protest reżyserowany"

Posłanka PiS Joanna Lichocka we wtorek wieczorem, gdy wielu jej partyjnych kolegów "broniło" siedziby TVP, była w reżyserce stacji TVP Info. To miejsce, w którym podejmowane są decyzje o tym, co widzowie zobaczą na antenie.

4 twitter.com/JoannaLichocka Otwórz galerię Na Gazeta.pl