Były minister pozował do zdjęcia z pracownikami TVP. Uwagę skradł napis na jego bluzie

Sejm przegłosował uchwałę w sprawie mediów publicznych. Jeszcze przed głosowaniem do siedziby TVP pojechała duża grupa polityków PiS, by - jak mówił później Jarosław Kaczyński - "bronić demokracji". Tam Kaczyński ogłosił, że politycy partii będą pełnili dyżury w siedzibie publicznej telewizji.

W mediach społecznościowych politycy i pracownicy TVP zamieszczali wspólne zdjęcia. Były minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zamieścił zdjęcie z Mateuszem Morawieckim, Samuelem Pereirą Michałem Adamczykiem i Marcinem Tulickim.

Uwagę zwrócił fakt, że Puda zapozował do zdjęcia w bluzie z napisem "Sarcasm". "Sarkazm… trudne słowo" - skomentował były premier Marek Belka. "Cóż za piękny komentarz na bluzie w kontekście tego wpisu. Mistrzostwo!" - napisał z kolei Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat.

Sejm podjął uchwałę ws. mediów publicznych

Sejm wezwał w uchwale Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Premier Donald Tusk, pytany w Sejmie przez dziennikarzy o to, kiedy należy spodziewać się efektów uchwały, odparł krótko - "jutro" [w środę - red.].

W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się na protest pod gmach TVP przy ul. Woronicza w Warszawie.

Jak podkreślono w uchwale, działania dotyczące mediów publicznych mają zostać przeprowadzone w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, czyli - jak określono w uchwale - do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych.

Sejm wezwał ponadto wszystkie organy państwa do "do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej". Sejm zobowiązał się także do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, które mają zapewnić - jak napisano - stan zgodny z Konstytucją RP.