Jarosław Kaczyński spędził w gmachu TVP całą noc. Była narada PiS i wizyta policji

We wtorek 20 grudnia po godzinie 22:00 Sejm przegłosował uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej". Jeszcze przed głosowaniem do siedziby TVP przy ul. Woronicza i placu Powstańców pojechała grupa polityków PiS, by - jak mówił później Jarosław Kaczyński - "bronić demokracji". Z najnowszych informacji przekazanych przez Onet wynika, że w siedzibie TVP przez całą noc był między innymi Radosław Fogiel, Michał Wójcik oraz Jarosław Kaczyński, który opuścił gmach budynku po godzinie 6:00 rano. Natomiast po godzinie 6:00 rano w TVP pojawił się Marek Suski, który wrócił tam po kilku godzinach

Politycy PiS spędzili noc w gmachu TVP. Protest "w obronie demokracji"

Po godzinie 1:30 do gmachu wszedł Antoni Macierewicz. Do koczujących w nocy polityków PiS przed godziną 2:00 w nocy zszedł prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Godzinę wcześniej politycy odbyli naradę z Kaczyńskim na czele.

Reporter TVN24 Artur Molęda chwilę przed godziną 2:00 w nocy przekazał, że na miejsce przyjechała policja, która została wezwana przez ochronę telewizji. Już o 2:34 dziennikarz poinformował, że "policjanci opuścili TVP i życzyli dobrej nocy".

O 6:25 Dariusz Matecki z PiS opublikował zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim z siedziby TVP z podpisem: "Suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość będziemy walczyć w obronie wolności słowa!". Chwilę wcześniej przekazał, że posłowie "zaczynają działalność w opozycji".

Prezes PiS ogłosił także w nocy, że politycy tego ugrupowania będą pełnili dyżury po 10 osób w Telewizji Polskiej. Tymczasem w TVP i w TVP Info nadawano ten sam program. Z kolei pasek umieszczany na dole ekrany przybrał kolor czarny. Na samych paskach pojawiały się napisy typu: "zamach na media publiczne" oraz "ustawa kagańcowa".

Sejm zdecydował ws. TVP. Przegłosowano uchwałę

Sejm podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. Za dokumentem autorstwa posłów rządowej koalicji głosowało 244 posłów, przeciw było 84, a od głosu wstrzymało się 16. Sejm wezwał w uchwale Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej".

Premier Donald Tusk, pytany w Sejmie przez dziennikarzy o, to kiedy należy spodziewać się efektów uchwały, odparł krótko - "jutro" [w środę - red.]. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się na protest pod gmach TVP przy ul. Woronicza w Warszawie.

Jak podkreślono w uchwale, działania dotyczące mediów publicznych mają zostać przeprowadzone w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, czyli - jak określono w uchwale - do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych.

Sejm wezwał ponadto wszystkie organy państwa do "do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej".

Sejm zobowiązał się także do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, które mają zapewnić - jak napisano - stan zgodny z Konstytucją RP. W tym kontekście w uchwale przywoływany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, gdzie zakwestionowano niektóre przepisy tzw. małej ustawy medialnej z końca 2015 roku.

Posłowie koalicji KO-PSL-Polska 2050-Lewica argumentowali, że na mocy tego wyroku niekonstytucyjne jest odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w powoływaniu władz mediów publicznych. Posłowie PiS argumentowali, że przywoływany wyrok TK nie dotyczył bezpośrednio przepisów prawa o Radzie Mediów Narodowych. Ten organ na mocy ustawy z 2016 roku powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.