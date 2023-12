Politycy PiS dyżurują w TVP. Kaczyński: Grupy po 10 osób. W sieci lawina komentarzy

Sejm podjął we wtorek uchwałę w sprawie mediów publicznych. Posłowie wezwali w uchwale Skarb Państwa do m.in. podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Premier Donald Tusk, pytany w Sejmie przez dziennikarzy o to, kiedy należy spodziewać się efektów uchwały, odparł krótko - "jutro".

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten płomień będzie tutaj bezpieczny, nie widziałem nigdzie gaśnicy ani posła Brauna"

Jarosław Kaczyński zapowiada dyżury w TVP. Czarnek na pierwszej zmianie

Za dokumentem autorstwa posłów rządowej koalicji głosowało 244 posłów, przeciw było 84, a od głosu wstrzymało się 16. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się na protest pod gmach TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Zjawił się tam też Jarosław Kaczyński. - W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni - stwierdził szef PiS. - W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji - dodał. Kaczyński zapowiedział też dyżury 10-osobowych grup posłów PiS. Słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz wcześniejsze głosownie w Sejmie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Najpierw zrobili z mediów publicznych dom publiczny, a teraz jeszcze dom wariatów. Kaczyński w towarzystwie gromady posłów PiS, w holu TVP bredzi o zamachu stanu i zbliżającej się utracie suwerenności PL" - napisał na portalu X Krzysztof Luft, były członek KRRiT.

Pierwszy dyżur przypadł m.in. Przemysławowi Czarnkowi. "Uchwała Hołownio-Tuskowa jest stalinowska. Wszyscy to już wiedzą. A my? Oni stoją tam, gdzie ZOMO, a my, tam gdzie wtedy. Żeby Polska była Polską, dyżurujemy w obronie wolnych mediów i demokracji. Pierwsza zmiana" - napisał poseł PiS, były minister edukacji.

"Protest reżyserowany"

"PiS barykaduje się w TVP. To okupacja siedziby państwowej TV przez partyjne bojówki PiS. To ewidentne naruszenie prawa. Służby państwowe powinny usunąć polityków PiS z budynku, i pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej" - stwierdził Dariusz Rosati, były poseł KO.

Arkadiusz Myrcha z kolei skomentował zdjęcie posłanki Joanny Lichockiej z PiS w reżyserce TVP. Polityczka sama je opublikowała na platformie X. "Protest reżyserowany. Już lepszego dowodu na polityczną rolę TVP nie mogliśmy dostać" - napisał Myrcha.

Więcej o sytuacji w Sejmie i siedzibie TVP dowiesz się z naszej relacji na żywo: