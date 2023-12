Sejm przyjął uchwałę ws. mediów publicznych, politycy PiS w siedzibie TVP. Co już wiemy

We wtorek w Sejmie zapadł szereg ważnych decyzji. Posłowie przyjęli m.in. projekt uchwały w sprawie mediów publicznych. Wzywa ona do działań, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". W głosowaniu nie wzięła udział większość posłów PiS. Politycy udali się na protest w siedzibie TVP. Wcześniej Sejm przyjął m.in. uchwałę ws. powołania komisji śledczej do zbadania afery wizowej.

