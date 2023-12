Jarosław Kaczyński w siedzibie TVP "broni demokracji"

W siedzibie TVP pojawili się m.in. Ryszard Terlecki, Marek Suski czy Jarosław Kaczyński. - To obrona demokracji, nie ma demokracji bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych - mówił w rozmowie z TVP Info szef PiS. - Dzisiaj jest także szerszy kontekst tej obrony. Obrona demokracji to dzisiaj także obrona polskiej niepodległości - dodał.

- Czy Donald Tusk jest zdolny do tak jawnego łamania prawa przy włączonych kamerach? - pytał dziennikarz TVP Info. Kaczyński odpowiada: - Sądzę, że jest zdolny, chociaż na pewno wolałby, żeby to było inaczej. Zobaczymy. Sądzę, że jest zdolny, bo ma pewne zadanie. W moim najgłębszym przekonaniu on tu przyjechał z pewnym zadaniem. [...] On wie, że w zamian za to czekają go zaszczyt i wielka kariera. Niewykonanie tego zadania to jego koniec jako polityka - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sejm podjął uchwałę ws. mediów publicznych

Sejm w podjętej we wtorek uchwałę w sprawie mediów publicznych wzywa Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Jak podkreślono, te działania mają zostać przeprowadzone w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, czyli - jak określono w uchwale - do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. Parlament wzywa ponadto wszystkie organy państwa do "do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej" przez media publiczne.

Posłowie zobowiązali się także do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, które mają zapewnić - jak napisano - stan zgodny z Konstytucją RP. W tym kontekście w uchwale przywoływany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, gdzie zakwestionowano niektóre przepisy tzw. małej ustawy medialnej z końca 2015 roku. Posłowie PiS argumentowali, że ten wyrok nie dotyczył jednak ustawy o Radzie Mediów Narodowych, która na mocy ustawy powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

