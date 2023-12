Sejm zdecydował ws. mediów publicznych. Błyskawiczna reakcja TVP. Posłowie PiS w siedzibie telewizji

Pod siedzibą TVP i w budynku telewizji zbierają się zwolennicy dotychczasowej narracji prowadzonej przez stację. To głównie dziennikarze i politycy PiS. Zamierzają protestować przeciwko przyjętemu przez Sejm projektowi zmian w mediach publicznych. "Polityków PiSu zbyt wielu na głosowaniu nie będzie. Wszyscy zjechali się na Woronicza. Jak słyszę, żadna różnica, bo i tak większości nie mają. Czekają tu na nowe władze TVP" - informował przed głosowaniem dziennikarz TVN24 Artur Molęda.

Tymczasem na pasku wyświetlonym w TVP Info tuż po głosowaniu pojawił się napis: "Zamach na media publiczne. Koalicja 13 grudnia przyjęła uchwałę kagańcową".

Dodatkowo czerwony pasek został zamieniony na czarny.

Sejm podjął uchwałę ws. mediów publicznych

Sejm w uchwale wzywa Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Jak podkreślono, te działania mają zostać przeprowadzone w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, czyli - jak określono w uchwale - do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. Sejm wzywa ponadto wszystkie organy państwa do "do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej" przez media publiczne.

Parlament zobowiązał się także do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, które mają zapewnić - jak napisano - stan zgodny z Konstytucją RP. W tym kontekście w uchwale przywoływany jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, gdzie zakwestionowano niektóre przepisy tzw. małej ustawy medialnej z końca 2015 roku. Posłowie PiS argumentowali, że ten wyrok nie dotyczył jednak ustawy o Radzie Mediów Narodowych, która na mocy ustawy powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.