Sejm zdecydował ws. komisji śledczej do spraw afery wizowej

Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość działań, a także występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 20 listopada 2023 roku.

Komisja ds. afery wizowej. Burzliwa debata w Sejmie

W czasie sejmowej debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że sprawa tak zwanej afery wizowej musi zostać wyjaśniona. Podkreślił, że komisja śledcza, która zajmie się sprawą, powinna rozszerzyć zakres swych badań i przeanalizować ją systemowo. - My nie pozwolimy Platformie uciec od tych faktów w sprawie wiz - zapowiadał parlamentarzysta, dodając, że będzie to dla polityków większości parlamentarnej "trudna komisja".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa powiedział, że wyjaśnienie tak zwanej afery wizowej jest konieczne ze względów bezpieczeństwa Polski. Dodał, że jest to też ważny krok w kierunku rozliczenia rządów PiS. - My musimy wyjaśnić tą sprawę po to, aby było tak jak mówił premier Tusk w expose tydzień temu, że Polska może być naprawdę najbezpieczniejszym miejscem na ziemi i nikt w Polsce nie będzie handlował wizami z nikim na świecie - stwierdził Sowa.

Maciej Konieczny z Lewicy zapowiedział, że jest przekonany, iż o polityce migracyjnej można rozmawiać w sposób odpowiedzialny, bez rozpętywania rasistowskiej, antymigracyjnej histerii, z poszanowaniem godności ludzkie, w trosce o właściwe, dobre działanie państwa. Będziemy aktywnie dążyć do wyjaśnienia sprawy - podsumował.

Tematem nieprawidłowości w wydawaniu wiz zajmuje się prokuratura. Z ustaleń śledczych wynika, że urzędnicy polskich konsulatów mieli za łapówki wydawać wizy Schengen imigrantom. Proceder odkryło w ubiegłym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nieprawidłowości miały być m.in. w placówkach dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach.