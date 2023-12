Hołownia odpowiedział Biedroniowi. "Radzę, żeby w takich sprawach spuścił z tonu"

We wtorek (19 grudnia) w Sejmie odbyła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Wśród pytań zadawanych przez dziennikarzy poruszona została kwestia jednej z ostatnich wypowiedzi Roberta Biedronia. Poseł skrytykował stanowisko marszałka wobec aborcji.

Szymon Hołownia odbija atak Biedronia. "Tu nie chodzi o kolejną 'nawalankę'"

- Radzę Robertowi Biedroniowi, żeby w takich sprawach, jeżeli on już się ośmiela coś mi radzić, trochę spuścił z tonu, ograniczył emocje. Tu nie chodzi o kolejną "nawalankę" polityczną tego czy innego polityka, tylko o sprawy, które naprawdę rozdzierają serca i życia wielu ludzi w Polsce - zaczął Hołownia. Marszałek Sejmu zwrócił również uwagę na określenie, które padło pod jego adresem z ust polityka. - Ja nie odnajduje się w takim języku debaty, jaki zaproponował Robert Biedroń, nazywając mnie z resztą jeszcze w innym programie "tchórzem" i wyzywając od najgorszych. Ja nie będę w żaden sposób ani wyzywał, ani w złośliwy sposób komentował słów Roberta Biedronia - zadeklarował.

W dalszej części swojej wypowiedzi Hołownia podkreślił, że jego zdaniem regulacje dotyczące przerywania ciąży należą do najważniejszych spraw, o których powinni decydować obywatele. W przeciwnym wypadku ma to skutkować "braniem się za łby" i "okrzykami płomiennymi" pomiędzy politykami. - A jak spotkam Roberta, to popatrzę mu głęboko w oczy i upewnię się, że będzie w stanie w twarz, a nie do kamery, powiedzieć mi jeszcze raz to samo, co był uprzejmy od kilku dni opowiadać w mediach - skwitował marszałek.

Robert Biedroń publicznie skrytykował marszałka Sejmu. Hołownia powinien "zwrócić się do jakiegoś świętego"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Robert Biedroń powiedział dziennikarzom "Onetu", że Szymon Hołownia w sprawie prawnego uregulowania aborcji jest "politycznym tchórzem", który "zasłania się referendum", zamiast wprost powiedzieć o swoich poglądach na ten temat. - Ja naprawdę go bardzo dobrze oceniam i szanuję za to, jakim jest marszałkiem Sejmu, tylko w tej sprawie błądzi. Myślę, że akurat w przypadku katolika błądzenie jest elementem jego życia, jak każdego z nas, i po prostu powinien być może zwrócić się do jakiegoś świętego, żeby go natchnął i oczyścił jego umysł z tych wszystkich zabobonów i jakichś dziwnych rzeczy - ocenił Biedroń.