Chaos w Sejmie. Czarzasty: Panie pośle Kaleta, będzie dobrze, dać chusteczkę?

W czasie wtorkowego posiedzenia Sejmu Witold Zembaczyński spiął się z posłem Kukiz'15 Jarosławem Sachajką. Ten drugi w trakcie przemówienia nazwał polityka KO "osobą poselską" (Zembaczyński zwraca się w ten sposób do posłów i posłanek w swoich wystąpieniach).

W Sejmie trwały wówczas oświadczenia klubów i kół parlamentarnych po sprawozdaniu komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość działań, a także występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 20 listopada 2023 roku.

- Proszę sobie nie uzurpować prawa do jakiejś grupy wyborców, bo ich nie ma. Jedyne co jest, to 4,3 bańki na koncie pewnej fundacji, te pieniądze prześwietlamy (chodzi o sprawę dotacji dla fundacji Pawła Kukiza - red.) - powiedział Zembaczyński. - Co do "osób poselskich", uczcie się, drodzy państwo tolerancji, bo to nowe słowo, które będzie przyświecało obradom i mam nadzieję, że moje wystąpienia będą sprzyjać temu, że tolerancji się nauczycie - dodał.

Po nim, w trybie sprostowania, znowu na mównicę wyszedł Sachajko. - Osoba poselska jest jednak nienauczalna, bo osobie poselskiej powtarzamy od pół roku, żeby wszedł na stronę lubbezposrednio.pl. Osoba poselska znalazłaby tam cały projekt, jaki złożyliśmy - dokładnie kto, na co pieniądze dostaje. To są wszystkie faktury, jakie osoby zatrudnione w tym projekcie otrzymują - powiedział.

Czarzasty do posła Wałęsy: Lepiej będzie pan spał

Następnie na mównicy pojawił się Jarosław Wałęsa z PO, który przekonywał, że "wszyscy skorumpowani PiS-owscy politycy, którzy zajmowali się tym nielegalnym procederem, mieli wpływ na proces legislacyjny". Chwilę później jego miejsce na sejmowej mównicy zajął poseł PiS Piotr Kaleta. Polityk zwrócił się do swojego przedmówcy: "Panie pośle Wałęsa, panu się dużo zbiera. Jak będę miał więcej czasu, to podyskutujemy". Oburzony Wałęsa wstał i zwrócił się do wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prośbą o reakcję na - jak zasugerował - groźby. - Panie pośle, myślę, że niech pan przyjmie taką zasadę, że komentuje pan tylko sprawy poważne. Lepiej będzie pan spał - odpowiedział Czarzasty.

Z sali nadal słychać było okrzyki posła Kalety, więc marszałek Czarzasty ponownie upominał posłów. - Czy pan poseł chce być jeszcze trochę błyskotliwy? Panie pośle Kaleta, chce pan coś jeszcze powiedzieć? Poskarżył się pan na kolegę? Będzie dobrze, dać panu chusteczkę? - pytał. - Panowie, chcecie pokrzyczeć, popisać się, mam dla was złą informację, tego nie widać w telewizji - dodał. W pewnym momencie któryś z posłów krzyknął: "Do rzeczy". - Proszę pana, nie będziemy tak rozmawiali. Ja jestem grzeczny, ja nie mówię do pana "do rzeczy". Nauczcie się nowego systemu pracy w Sejmie. Jesteśmy do was uśmiechnięci, tolerancyjni. Nie musicie nas wyzywać, obrażać, nie dacie rady - powiedział wicemarszałek.

W Sejmie II czytanie projektu uchwały dotyczącej powołania komisji śledczej ws. wiz

W Sejmie odbywa się II czytanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania legalności oraz celowości działań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś mówił, że w proceder nielegalnego wydawania wiz zaangażowane miały być osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Stwierdził, że wobec części z tych osób pojawiły się oskarżenia korupcyjne, które nie zostały wyjaśnione przez prokuraturę. Kostuś mówił, że z tego powodu sprawę wydawania wiz w latach 2019-2023 musi zbadać sejmowa komisja śledcza.

Poseł PiS Paweł Jabłoński stwierdził z kolei, że jego klub nie jest przeciwko powołaniu komisji. Dodał, że chętnie stawi się przed nią, aby odsłonić kłamstwa sejmowej większości. Zdaniem Jabłońskiego polegały one na tym, że wmówiono Polakom, iż za łapówki wydano cudzoziemcom kilka tysięcy wiz. Podkreślił, że w rzeczywistości było ich 200, a w procederze pośredniczyły firmy prywatne, które były włączone w system od czasów, gdy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski.

Sprawę ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz prowadzi prokuratura. Z ustaleń śledczych wynika, że urzędnicy polskich konsulatów mogli za łapówki wydawać wizy Schengen imigrantom. Proceder odkryło w ubiegłym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nieprawidłowości miały być m.in. w placówkach dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach.