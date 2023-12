Duda napisał kolejny list do Hołowni. Chodzi o KRS. "Podtrzymuję deklaracje"

Prezydent Andrzej Duda wystosował pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie projektu uchwały dotyczącej usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. "Proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez Konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami Ustawy Zasadniczej" - napisał.

