Tusk komentuje działania swoich ministrów: Jeśli będę podejmował jakieś decyzje, to nie o nagrodach

Donald Tusk był pytany w czasie konferencji prasowej o budżet na 2024 rok i najbliższe plany rządu. - Nie będę tutaj ani chwalił, ani usprawiedliwiał moich ministrów. Każdy wiedział, za jaką robotę się wziął. Jeśli będę podejmował jakieś decyzje, to nie o nagrodach, a raczej dyscyplinujące, jeśli coś nie wyjdzie. Tu nic się nie zmieniło - zapowiedział premier nie do końca odpowiadając na zadane pytanie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Przypomnijmy, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż Donald Tusk wyraził lekkie niezadowolenie z pracy ministra kultury. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, powodem zdenerwowania premiera był brak znaczących kroków wobec TVP. - Jak słyszę, jak wrócił Donald Tusk z Brukseli, to tradycyjnie się wściekł, że nic się nie wydarzyło. Wy siedzicie i co? I jeździcie do Krakowa zwolnić Barbarę Nowak? No nie róbmy sobie żartów. To oczywiście też ważne, ale TVP była bardzo istotna w tym planie pokazywania, że coś się zmieniło. I podobno, jak słyszę, ma być powołany nowy wiceminister w Ministerstwie Kultury, który będzie się zajmował tylko tym - mówiła w programie Onet Rano dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz.

Finalnie we wtorek do Sejmu trafił projekt w sprawie przywrócenia ładu, bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Został wniesiony przez posłów KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Izba m.in. wzywa w nim organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję".

W projekcie uchwały, nad którym pracują posłowie, Sejm wzywa także Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji.

Premier Donald Tusk: W budżecie podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 procent

Również we wtorek rząd przyjął nowy projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. W przyszłorocznym budżecie dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych.

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że budżet tworzony jest przy założeniu trzyprocentowego wzrostu PKB w przyszłym roku oraz inflacji na poziomie 6,6 procent.

Premier Donald Tusk ogłosił natomiast, że rząd zapewnił w budżecie 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. - Zapewnienie w budżecie państwa na rok 2024 pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków. W budżecie na 2024 rok zapewniliśmy środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 procent, a przypadku początkujących nauczycieli o 33 procent. Pamiętaliśmy także o nauczycielach przedszkolnych i tu dodatkowe 2,3 miliarda złotych dotacji przedszkolnych dla samorządów na podwyżki w przedszkolach - powiedział Tusk. - Zapewniamy także w budżecie wzrost o 20 procent. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy, celników - dodał. Trzy miliardy 200 milionów złotych zostanie przeznaczonych na część rozwojową i w ramach subwencji trafi do samorządów.

Premier polskiego rządu przekazał, że w projekcie budżetu na 2024 roku są środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent. - 800 plus - jest finansowanie, są pieniądze w budżecie, będzie wypłacanie. 13. i 14. emerytury będą wypłacane, są na to środki w budżecie. Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad pięcioprocentowa inflacja - a to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane - wskazał Donald Tusk. Mówił, że "to nie jest łatwe zadanie, ale słowo musi coś znaczyć, więc podjęliśmy tu decyzję bez zbędnej dyskusji".