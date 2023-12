Walka o TVP i "wolne media". Wściekła posłanka PiS dała show. "Precz z komuną!"

We wtorek (19 grudnia) rozpoczęła się sejmowa debata na temat projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Złożyli ją przedstawiciele KO, Polski 2050, Lewicy i PSL.

Wściekła Lichocka o uchwale w sprawie TVP: "Paszkwil i kłamstwo"

W trakcie posiedzenia Sejmu na mównicę weszła Joanna Lichocka. Posłanka PiS zaczęła krzyczeć, że nowa władza nie ma mandatu do wprowadzania zmian w mediach. Polityczka zaczęła także wspominać czasy, kiedy sama pracowała w dziennikarstwie. - Gdy osiem lat temu angażowałam się w politykę, przyszłam z zawodu dziennikarskiego, to jednym z najważniejszych zadań, jednym z najważniejszych oczekiwań wyborców było przywrócenie pluralizmu, a właściwie stworzenie prawdziwego pluralizmu opinii informacji. Wtedy, ponad te osiem lat temu wszystkie telewizje mówiły jednym głosem. To była propaganda postkomuny, propaganda Platformy Obywatelskiej - stwierdziła posłanka.

- Żadna telewizja nie transmitowała, jak Bronisław Komorowski zeznawał przed sądem ws. swoich związków z WSI. Tylko Michał Rachoń ze swoim malutkim telefonem na żywo relacjonował przebieg tej sprawy. I tylko dlatego Polacy wtedy mogli się o tym dowiedzieć - mówiła polityczka, zachwalając przy tym determinację obecnego pracownika TVP.

Posłanka PiS: To nasza partia poszerzyła w Polsce pluralizm mediów

- Poszerzyliśmy pluralizm. Polacy mają wybór, mają propagandę w TVN, dworskie dziennikarstwo Platformy Obywatelskiej, i mają TVP i Polskie Radio, które stoją po stronie polskich spraw i polskiej racji stanu. Bardzo wam to przeszkadza, chcecie tylko propagandy. Żeby pan Tusk był ładnie pokazywany, żeby pan Zandberg był ładnie pokazywany. Tylko tego chcecie. Ta uchwała jest paszkwilem i kłamstwem, ale też jest podkładką, dlatego, żebyście przeprowadzili nielegalne działania. Nie macie mandatu do zmiany w mediach publicznych, ponieważ suweren nie dał wam takiej siły, dlatego nie możecie zmienić ustawy i będziecie chcieli łamać prawo. Precz z komuną. Obronimy wolne media - krzyczała z mównicy Lichocka, której zawtórowała sala.

Debata w sprawie TVP. Rząd chce przywrócić niezależność, obiektywizm i pluralizm w mediach publicznych

W projekcie uchwały dotyczącej mediów publicznych podkreślono m.in., że Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji".

W dokumencie zaznaczono, że parlament wzywa wszystkie organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową". Więcej na ten temat przeczytasz w artykule : Stało się. Projekt uchwały ws. TVP trafił do Sejmu. Hołownia: Dziś się nim zajmiemy