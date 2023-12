Hołownia odpowiedział na list Dudy: Nie mógłbym bardziej zgodzić się z prezydentem

W Sejmie trwają we wtorek prace nad projektem uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Tymczasem prezydent Andrzej Duda w piśmie do Szymona Hołowni zaapelował o działania konstytucyjne w sprawie projektu uchwały dotyczącego mediów publicznych. "Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - napisał prezydent.

REKLAMA

Andrzej Duda jest zdania, że rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, ponieważ "wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji". Prezydent uważa również, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. "Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzane zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji" - napisał Andrzej Duda.

Hołownia: Nie mógłbym bardziej zgodzić się z prezydentem

Po publikacji pisma prezydenta na sali plenarnej Sejmu poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki wniósł o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Szczucki chciał m.in., aby Sejm zapoznał się z pismem prezydenta w sprawie mediów publicznych.

Zobacz wideo Nowy rząd zaprzysiężony! Duda zapowiedział otwartość do współpracy: Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego

Marszałek Sejmu zapewnił, że on sam doskonale zna już pismo i przeczytał je z uwagą. - Nie mógłbym zgodzić się bardziej z prezydentem - stwierdził Hołownia, cytując pismo prezydenta Dudy. - Dzisiaj procedujemy uchwałę, która jest opinią Sejmu, apelem, wezwaniem, ale nie jest zobowiązaniem ani ustanowieniem nowego prawa. Pan jako prawnik wie o tym doskonale - zwrócił się do Szczuckiego Hołownia.

Chwilę później Sejm przeszedł do drugiego czytania projektu uchwały ws. zmian w mediach publicznych, bez odsyłania dokumentu do komisji.

Prace nad projektem uchwały o mediach publicznych

Projekt został wniesiony do Sejmu przez posłów KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Izba m.in. wzywa w nim organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję".

W projekcie uchwały, nad którym pracują posłowie, posłowie wzywają również Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji.