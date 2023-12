Uchwała o zmianach w TVP. Sejm zdecydował o przyjęciu projektu. Posłowie PiS w siedzibie telewizji

Za przyjęciem uchwały w całości głosowało 244 posłów, przeciw było 84,a 16 wstrzymało się od głosu. Głosowało jedynie 344 posłów. W ławach poselskich brakuje bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Cześć z nich stawiła się w siedzibie TVP na ul. Woronicza w Warszawie czym na portalu X informuje Artur Molęda z TVN24. "Polityków PiSu zbyt wielu na głosowaniu nie będzie. Wszyscy zjechali się na Woronicza. Jak słyszę, żadna różnica, bo i tak większości nie mają. Czekają tu na nowe władze TVP" - napisał dziennikarz.

Projekt ws. TVP wniesiony do Sejmu przez posłów KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy

Projekt został wniesiony do Sejmu przez posłów KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Izba m.in. wzywa w nim organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję".

W projekcie uchwały Sejm wzywa również Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji.

