We wtorek (19 grudnia) posłowie zajmują się w Sejmie między innymi uchwałą w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Głos zabrał poseł PO Piotr Adamowicz, który wspomniał o swoim bracie - zamordowanym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu.

Posiedzenie Sejmu. Piotr Adamowicz o mediach w Polsce. "Dziennikarka BBC była zdumiona"

- Niezwykle rzadko w tej izbie odwołuję się do osobistych doświadczeń, w tym dziennikarskich. Ale są takie chwile, gdy powinienem. Szczególnie gdy sprawa tyczy się mediów publicznych. Dlatego słów parę o warsztacie dziennikarskim - zaczął Piotr Adamowicz.

Następnie powiedział, co spotkało go po śmierci brata - prezydenta Gdańska, który zmarł 14 stycznia 2019 w wyniku ran zadanych nożem w zamachu podczas udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Ani TVP, ani Polskie Radio nie chciały przedstawić odczuć rodziny. Nie ubolewam nad tym i nie ubolewałem - stwierdził. Dodał, że rozmawiał na ten temat z dziennikarką brytyjskiego radia BBC. - Była zdumiona i stwierdziła, że to coś niepojętego, żeby dziennikarz w takiej sytuacji nie szukał kontaktu z najbliższymi, z rodziną, nie chciał porozmawiać, co czują - stwierdził.

- Tyle o warsztacie dziennikarskim tzw. mediów publicznych, a w zasadzie mediów partyjno-rządowych (...). Wnoszę o niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu uchwały ws. przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP - oświadczył Adamowicz.

Czerwony pasek TVP. Piotr Adamowicz: Zostałem zamachowcem

Na słowa posła Koalicji Obywatelskiej szybko zareagowała Telewizja Publiczna. - Zostałem zamachowcem. Dostałem właśnie screena z TVP Info, gdzie moje wystąpienie opatrzono paskiem na czerwono - "próba zamachu na TVP". Dziękuję paskowemu - skomentował Piotr Adamowicz.