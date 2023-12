Andrzej Duda reaguje ws. zmian w TVP. Ostrzega Sejm w specjalnym piśmie

Andrzej Duda w swoim piśmie powołał się na art. 126 ust. 2 konstytucji, przypominając, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej. "Należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań. Wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji)" - pisze.

Jednocześnie przypomina art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Przewiduje on, że publiczne media mają realizować misję publiczną oferując zróżnicowane programy m.in. w zakresie informacji, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Uchwała ws. mediów publicznych w Sejmie

Uchwała w sprawie mediów publicznych została włączona we wtorek do porządku dziennego obrad. Za takim rozwiązaniem było 237 osób, przeciwko - 172, a 13 wstrzymało się od głosu. Wcześniej sprzeciw wobec uzupełniania porządku obrad zgłoszono na Konwencie Seniorów.

W projekcie podkreślono m.in., że Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji". W uchwale czytamy też, że parlament wzywa wszystkie organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową". Treść uchwały szczegółowo opisywaliśmy TUTAJ. Dokument może, jak sugerują posłowie koalicji rządzącej, przyczynić się do zmian osobowych w TVP, czemu przeciwni są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" ma zostać pokazane w TVP1 już w czwartek. Może je poprowadzić Marek Czyż, a szefem dziennika telewizyjnego w nowej odsłonie ma być Paweł Płuska.