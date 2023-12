Spięcie Czarnka z Hołownią. "To wymagałoby zmiany marszałka Sejmu"

Na początku wtorkowych obrad Przemysław Czarnek w imieniu klubu parlamentarnego PiS zgłosił wniosek formalny. Jak stwierdził "wpłynęło coś, co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych". - Sam pan marszałek powiedział dzisiaj, że to jest uchwała, która jest tylko opinią Sejmu. Mam pytanie: na jakiej podstawie chcecie zobligować ministra kultury i dziedzictwa narodowego, by w okresie przejściowym do czasu uchwalenia rozwiązań legislacyjnych podjął odpowiednie działania? - pytał Czarnek.

Były szef MEiN domagał się również od Donalda Tuska odpowiedzi pisemnej na pytania zadane z mównicy do premiera. - Wniosku w sensie formalnym pan nie zgłosił - stwierdził wtedy marszałek Sejmu. Czarnek odparł, że zgłosił wniosek o "zmianę sposobu prowadzenia obrad". - Zmiana sposobu prowadzenia obrad wymagałaby zmiany marszałka, ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób - odpowiedział Szymon Hołownia.

Prace nad uchwałą o mediach publicznych w Sejmie. Jest głos prezydenta

W Sejmie trwają prace nad projektem uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Został wniesiony do Sejmu przez posłów KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Izba m.in. wzywa w nim organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję".

W projekcie uchwały, nad którym pracują posłowie, Sejm wzywa również Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji.

Prezydent Andrzej Duda wystosował w tej sprawie pismo do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni. "Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - napisał prezydent.

Andrzej Duda jest zdania, że rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, ponieważ "wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji". Prezydent uważa również, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. "Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzane zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji" - napisał Andrzej Duda.