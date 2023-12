PiS nie wyklucza "wariantu siłowego" w obronie TVP. Fogiel: "Bierzemy pod uwagę"

Do Sejmu trafił poselski projekt uchwały w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Pod propozycją podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy. W uchwale czytamy m.in., że Sejm wzywa wszystkie organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową". Szczegółowo zapisy uchwały opisywaliśmy TUTAJ.

W odpowiedzi na działania Radosław Fogiel zapowiedział w Radiu Wnet, że jego formacja zamierza za wszelką cenę ochronić TVP przed zmianami. Nie wykluczył również, że posłowie PiS będą fizycznie uczestniczyć w "obronie TVP". - Jeśli będzie potrzeba, to jest to brane pod uwagę - stwierdził parlamentarzysta. - Będziemy działać tak, jak będzie tego od nas wymagała sytuacja. Mamy swoje narzędzia, mamy te narzędzia, które wynikają z pełnienia mandatu poselskiego. Mamy możliwości również jasnego komunikowania, bo tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją dwojaką. Z jednej strony może chodzić o próbę fizycznego przejęcia mediów - tłumaczył Fogiel.

Zmiany w TVP. Nowe wydanie programu już w czwartek?

Tymczasem media spekulują, że pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" może zostać pokazane w TVP1 już w czwartek. Poprowadzić ma je Marek Czyż, a szefem dziennika telewizyjnego w nowej odsłonie ma być Paweł Płuska.

Chociaż zmiany w stacji postępują, a do nowej TVP mają być ściągani dziennikarze m.in. z TVN i Polsatu, to część dotychczasowych pracowników może być spokojna o swoje miejsce pracy. To osoby, które odpowiadają za stronę techniczną realizacji programu, także niektórzy wydawcy mogą pozostać na swoich stanowiskach. Ponadto przyszli zarządzający w publicznej telewizji kontaktują się również z osobami, które pracowały w mediach publicznych przed nadejściem tzw. dobrej zmiany.

Jedną z takich osób jest wspomniany wcześniej Marek Czyż, który w 1996 roku zaczął pracować w Telewizji Polskiej, działając w TVP1, TVP3 Katowice. W 2008 roku przeszedł do konkurencyjnej stacji TVS, ale wrócił do publicznego nadawcy trzy lata później, gdzie do 2016 roku pracował w TVP Info. Z kolei szefem nowych "Wiadomości" ma być Paweł Płuska, który od wielu lat jest związany z "Faktami" TVN. W dzienniku telewizyjnym zajmował się głównie tematyką gospodarczą i polityczną. Kanałem TVP Info ma pokierować Paweł Moskalewicz, który do tej pory pracował jako redaktor naczelny tygodnika "Forum". W przeszłości pracował już w stacji jako wydawca serwisów w latach 2013-2016.