Krzysztof Bosak o aferze Grzegorza Brauna. "To trzeciorzędny newsik. Nie róbcie z nas furiatów"

Krzysztof Bosak w poniedziałek (18 grudnia) na antenie RMF FM odniósł się do skandalicznego incydentu z udziałem Grzegorza Brauna. - To trzeciorzędny "newsik", którym nikt się nie zajmował dłużej niż kilka sekund. W tym czasie dochodzi do poważnych tragedii na świecie, a my będziemy się tym wydarzeniem zajmować kolejny tydzień. To jest niepoważne - stwierdził lider Konfederacji.

Krzysztof Bosak o propozycji KO. "Konfederacja nie działa pod dyktando"

Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Jak argumentuje, Bosak zachował się niewłaściwie w sprawie incydentu z udziałem Grzegorza Brauna, ponieważ pozwolił mu zabrać głos po zgaszeniu świec chanukowych w Sejmie. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że jego ugrupowanie "jest gotowe utrzymać wicemarszałka z Konfederacji". Postawił jednak warunek. Grzegorz Braun musi zostać usunięty z Konfederacji.

- Jakbyśmy chcieli być z Koalicją Obywatelską w koalicji, to byśmy negocjowali obecność w rządzie. Jesteśmy opozycją, dlatego nie interesują nas warunki dyktowane ani przez Lewicę, ani przez Platformę Obywatelską, ani przez Polskę 2050, ani przez PiS, bo przypomnijmy, że PiS się przyłączył do poparcia propozycji Lewicy. Nie było dyskusji o odwołaniu marszałka Czarzastego, po tym jak posłanki Lewicy blokowały trasę Łazienkowską w związku ze strajkami kobiet, jak były niszczone i atakowane kościoły, zakłócane msze święte. Nie było odwołania marszałek Kidawy-Błońskiej po tym, jak posłowie PO latali na granicy i dezorganizowali pracę strażnikom granicznym. I uważamy, że także teraz nie ma podstaw - skomentował na antenie RMF FM Krzysztof Bosak. Jak dodał, Braun nie zostanie wyrzucony z klubu, bo Konfederacja "nie działa pod dyktando mediów".

Grzegorz Braun ugasił świece chanukowe. Bosak: Proszę nie robić z nas furiatów

- Proszę nie robić ani z nas, ani z Grzegorza Brauna jakichś furiatów. To wydarzenie potępiliśmy, nasze stanowisko jest jasne. Nikt nie powinien gasić tej chanuki gaśnicą, ale też nikt nie powinien organizować tej chanuki w tej formie. To do niczego nie jest nam potrzebne w Sejmie, w dniu, w którym zmieniamy rząd - wydarzenie z udziałem rabina - stwierdził Krzysztof Bosak.

Przypomnijmy, tradycję zapalania świec chanukowych zainicjował Lech Kaczyński. W Pałacu Prezydenckim pierwszy raz świętowano 18 grudnia 2006 roku. Z kolei w Sejmie świeca chanukowa zapalana jest od 2007 roku.