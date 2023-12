Złożona przez posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL 15 października w Sejmie uchwała "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej" została włączona we wtorek pod obrady Sejmu.

W projekcie podkreślono m.in., że Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji". W uchwale czytamy też, że parlament wzywa wszystkie organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową". Treść uchwały szczegółowo opisywaliśmy TUTAJ. Dokument może, jak sugerują posłowie koalicji rządzącej, przyczynić się do zmian osobowych w TVP, czemu przeciwni są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" ma zostać pokazane w TVP1 już w czwartek. Może je poprowadzić Marek Czyż, a szefem dziennika telewizyjnego w nowej odsłonie ma być Paweł Płuska.

W trakcie konferencji prasowej po pierwszym posiedzeniu rządu do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Przekazał, że uchwała dotycząca mediów publicznych to jest pierwszy krok do "sanacji tych mediów". - Naszą intencją jest przygotować takie przepisy, które rzeczywiście odbudują neutralność mediów publicznych - mówił szef rządu.

W mediach społecznościowych głos w sprawie zabierają politycy, dziennikarze i obserwatorzy polskiej sceny politycznej.

Zmiany w mediach publicznych. Fala komentarzy w sieci

"To ostatnie chwile szczujni przy Woronicza. Polki i Polacy oczekują mediów publicznych, a nie partyjnych. Zrealizujemy to oczekiwanie!" - napisał na portalu X Robert Biedroń.

"Jako jeden z pierwszych posłów podpisałem projekt uchwały zmierzającej do przywrócenia porządku konstytucyjnego w mediach publicznych, od 8 lat zawłaszczonych przez PiS. Najwyższy czas!" — napisał Marcin Bosacki (KO).

"Treść i uzasadnienie uchwały ws. mediów publicznych, uzasadnienie ważniejsze, dadzą ministrom kultury i aktywów państwowych »podkładkę« do działania w sprawie mediów publicznych. Nie wynika z nich żaden konkret ani scenariusz, który nie zostałby już opisany" - stwierdziła dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz.

"Uchwała to nie ustawa. To jest wiedza na poziomie szkoły średniej. Radzę niektórym wyjątkowo rozgrzanym 'dziennikarzom' zapoznać się z zasadami stanowienia prawa w Polsce". - napisała Beata Szydło.

"Pamiętamy, ale konferencji Prezesa, jako nadrzędnego źródła prawa, nie ma już w hierarchii" - odpisał byłej premier Marek Belka.

Także Łukasz Schreiber z PiS w rozmowie z RMF FM stwierdził, że nowy rząd chce przejąć media publiczne niezgodnie z prawem, uchwałą Sejmu. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił w parlamencie, że koalicja rządząca próbuje łamać prawo. - Za pomocą uchwał będą próbowali przerwać kadencję Rady Mediów Narodowych. To ewidentny przykład łamania prawa, łamania praworządności, to ewidentny przykład przeprowadzania skoku na media publiczne - podkreślał Błaszczak. Dodał, że jeśli zmiany w mediach publicznych miałyby być przeprowadzone, powinno się to stać za pomocą ustawy.

- Nie będziemy dyktować ministrowi Sienkiewiczowi (minister kultury - red.), jak ma tę uchwałę interpretować. My po prostu wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym, mówimy dość. W tej uchwale nie ma żadnych konkretnych zobowiązań, jest wezwanie do działania, bo dłużej taka sytuacja trwać nie może - mówił z kolei w Sejmie Szymon Hołownia, dopytywany o uchwałę ws. mediów publicznych.