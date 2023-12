Tusk ostro o Macierewiczu. "Upokarzające". Były szef MON odpowiedział

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o odstąpieniu od ochraniania Antoniego Macierewicza przez Żandarmerię Wojskową. W poniedziałek wieczorem działalność zakończyła podkomisja ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. Jej członkowie opuścili siedzibę, zdali sprzęt i materiały, a pomieszczenia zostały zabezpieczone i zaplombowane.

REKLAMA

Antoni Macierewicz, który kierował pracami podkomisji, przekazał jednak w Studiu PAP, że materiały ściśle tajne, tajne i zastrzeżone pozostały w zamkniętych sejfach. Na pytanie, kto ma klucze do sejfów, odpowiedział, że "szef komisji", czyli on sam. Do tej deklaracji odniósł się na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

- To upokarzające: wymaganie, by komentować słowa kogoś takiego jak Antoni Macierewicz. Jeżeli rzeczywiście są jakieś tajne dokumenty, które Macierewicz chce chronić to jest samo w sobie wyjątkowym skandalem - mówił Tusk, zapytany o podkomisję smoleńską. - Czy pan Antoni Macierewicz tego chce, czy nie chce, wyciągniemy wszystkie konsekwencje - zadeklarował premier.

Zobacz wideo Michał Kobosko o Kaczyńskim zarzucającym Tuskowi bycie agentem: Powinien ponieść jak najsurowsze konsekwencje za bezpodstawne oskarżanie

Chwilę po konferencji prasowej dziennikarze zapytali w Sejmie Antoniego Macierewicza, czy zdał dokumenty, do których miał dostęp jako szef podkomisji smoleńskiej, która została rozwiązana. Polityk wypytywał sejmowych reporterów, czy to im miał przekazać pisma. Twierdził, że nie powinny one trafić do Władysława Kosiniaka-Kamysza, który od tygodnia jest ministrem obrony narodowej. - Tajne dokumenty może odebrać tylko szczególny człowiek uprawniony do tego - powiedział Antoni Macierewicz.

Będzie zespół ws. podkomisji Macierewicza

- W MON w ciągu kilku dni zostanie powołany specjalny zespół, który zbada pod względem faktycznym i formalno-prawnym całą działalność tej patologicznej podkomisji Antoniego Macierewicza. Mówię "patologicznej" nie bez powodu - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Po tych kilku dniach mogę powiedzieć, że obraz jest przerażający. Fakt, że działała podkomisja, która została zbudowana po to, żeby udowodnić kłamstwo, to w normalnej demokracji nie miało prawa się zdarzyć, a zdarzyło się - zaznaczył polityk. - Państwo polskie już nigdy nie będzie bezsilne wobec takich ludzi, jak pan Macierewicz - dodał.