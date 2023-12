Na konto fundacji Brauna trafi 200 tys. złotych. Pieniądze ze zbiórek jednak zostały wypłacone

12 grudnia Grzegorz Braun zgasił sejmową chanukiję przy użyciu gaśnicy. Prezydium Sejmu ukarało go za to odebraniem połowy uposażenia oraz całości diety poselskiej na odpowiednio trzy miesiące i pół roku. Poplecznicy polityka zorganizowali dla niego zbiórki, które miały mu zrekompensować te straty finansowe. Serwis zrzutka.pl po licznych apelach ze strony internautów zadecydował o ich zablokowaniu. Teraz organizatorka jednej ze zbiórek przekazała, że wypłacono uzbierane środki.

Wypłacono pieniądze ze zbiórki dla Grzegorza Brauna. Zasilą konto jego fundacji

Anna Kubala, organizatorka zbiórek dla Grzegorza Brauna, poinformowała na platformie X, że serwis zrzutka.pl wypłacił zebrane fundusze. Trafią ono na konto Fundacji Osuchowa. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun założył ją w 2015 roku. W radzie nadzorczej zasiada on oraz jego żona, Aleksandra. Natomiast prezesem zarządu jest poseł Włodzimierz Skalik.

Po wykazaniu Zrzutka.pl nielegalności ich działania, całkowite kwoty z obu zbiórek zostały wypłacone na konto Fundacji Osuchowa

- przekazała Anna Kubala.

Radczyni dołączyła do wpisu także zrzut ekranu pokazujący potwierdzenie wypłaty środków przez serwis Zrzutka.pl. Możemy na nim zauważyć, że tylko na jednej ze zbiórek zdołano uzbierać 73 277,97 złotych. Na drugą internauci zdążyli wpłacić 122 tysiące złotych przed jej zablokowaniem.

Tak Zrzutka.pl argumentowała wyłączenie zbiórek dla Grzegorza Brauna

Serwis Zrzutka.pl 13 grudnia wydał oświadczenie, w którym poinformował o zablokowaniu zbiórek zorganizowanych dla posła Konfederacji. "Kontekst organizacji wszystkich powyższych zbiórek, w ocenie naszego zespołu prawnego, rodził ryzyko zarówno naruszenia wskazanego wyżej fragmentu regulaminu, jak również, w tym konkretnym przypadku, może z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do naruszenia obowiązującego w Polsce prawa" - tłumaczono tę decyzję. W piśmie nie wspomniano jednak, co stanie się ze środkami wpłaconymi na zbiórki.

Zrzutka.pl wyjaśnia, dlaczego wypłacono środki ze zbiórek dla Grzegorza Brauna

Zwróciliśmy się do Zrzutka.pl z prośbą o komentarz, dlaczego pieniądze z zablokowanych zbiórek zasiliły konto fundacji Grzegorza Brauna. "Zrzutka.pl stanowi krajową instytucję płatniczą, podlegającą ustawie o usługach płatniczych. Środki wpłacane na określoną zbiórkę gromadzone są na prowadzonym przez nas dla jej organizatora rachunku płatniczym i od momentu zaksięgowania wpłaty organizator staje się ich właścicielem. Wymaga zaznaczenia fakt, iż Zrzutka.pl sp. z o.o. nigdy nie jest właścicielem środków gromadzonych na rachunkach płatniczych jej klientów" - tłumaczy Joanna Jakubicka, marketing manager Zrzutka.pl. Wyjaśniła również, że do wyłączenia zbiórki wystarczy, że może ona "potencjalnie prowadzić do naruszenia regulaminu lub obowiązującego prawa". Udowodnienie, że doszło już do nadużycia, nie jest niezbędne.

Żeby jednak rozporządzić wbrew woli organizatora zbiórki zgromadzonymi już przez niego i stanowiącymi jego wyłączną własność środkami, konieczne jest spełnienie znacznie bardziej precyzyjnej przesłanki, jaką jest wykazanie, że jego konkretna zbiórka już stanowiła takie naruszenie (regulaminu - red.) - co w każdym przypadku musimy być w stanie należycie uzasadnić i w razie potrzeby udowodnić.

- mówi dalej przedstawicielka serwisu.

- W przypadku zbiórek zorganizowanych bezpośrednio po incydencie z dnia 13 grudnia, po wnikliwej analizie okoliczności ich zorganizowania, opisów, a przede wszystkim komentarzy towarzyszących wpłatom na nie dokonywanym stwierdziliśmy, że dopuszczenie ich dalszego trwania niesie zbyt wysokie ryzyko, że będą one prowadziły do naruszenia obowiązującego prawa. (...) Z tego powodu zdecydowaliśmy o wykluczeniu możliwości dalszego ich zakładania lub kontynuowania zbiórek już zorganizowanych, oraz o przeprowadzeniu przewidzianych naszym regulaminem czynności weryfikacyjnych. Nie oznacza to jednak, że każda z takich zbiórek naruszała prawo lub nasz regulamin. W przypadkach, w których takiego naruszenia nie stwierdziliśmy, jesteśmy zobligowani do wypłaty środków ich organizatorowi - podkreśliła Jakubicka.