We wtorek 19 grudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych złożył wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Kobosko: To nie my jesteśmy wrogiem kolegi Biedronia, tylko inna partia

Uchylenie immunitetu dla Ziobry. Giertych: Wniosek został złożony

Mecenas przekazał w swoich mediach społecznościowych, że wniosek dotyczy uchylenia immunitetu poselskiego Zbigniewowi Ziobrze. Jak czytamy w dokumencie, chodzi o działania "niewchodzące w zakres sprawowania mandatu".



Giertych poczuł się zniesławiony oskarżeniami ówczesnego ministra sprawiedliwości, który zarzucił mu sprzeniewierzenie pieniędzy ze spółki Polnord.

Poseł twierdzi, że jest niewinny.

Jak informowaliśmy, Ziobro ma poważne problemy zdrowotne - ustalił nasz dziennikarz. Poseł nie pojawia się w Sejmie. Jego publiczna aktywność będzie mocno ograniczona nawet przez najbliższe miesiące - pisał Jacek Gądek.

Roman Giertych: Ziobro i Kamiński mogą spodziewać się 6 lat pozbawienia wolności

- Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński mogą spodziewać się 6-7 lat pozbawienia wolności za to, co mi zrobili - mówił Roman Giertych w listopadzie rozmowie z Gazeta.pl. Mecenas w rozmowie z dziennikarzem Gazeta.pl zapowiedział prywatne rozliczenie się ze Zbigniewem Ziobrą i Mariuszem Kamińskim. - Podpisałem zawiadomienie dotyczące m.in. Ziobry i Kamińskiego za naciskanie na prokuratorów, którzy nie chcieli stawiać mi zarzutów, i którzy zostali za to zdymisjonowani - mówił polityk. Poseł nawiązał do artykułu "Gazety Wyborczej". W tekście Marcina Rybaka ujawniono naciski Ziobry, jakie miał wywierać na prowadzących śledztwo dotyczące właśnie Giertycha. Poseł KO uznał także, że działania wobec niego przypominały działania sprzed lat wobec Andrzeja Leppera.

***