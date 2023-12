W ubiegłym tygodniu Lewica wnioskowała o głosowanie nad uchwałą potępiającą zachowanie Grzegorza Brauna, który zgasił świece chanukowe w Sejmie. Na razie wniosek nie został poddany pod głosowanie. 19 grudnia we wtorek Szymon Hołownia, nim zaczęło się posiedzenie Sejmu, wyjaśnił, dlaczego posłowie nie zajęli się jeszcze wspomnianą uchwałą. Marszałek Sejmu wspomniał również o kolejnych działaniach, które będą podejmowane w sprawie Brauna i skomentował inny wniosek Lewicy, dotyczący odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Dlaczego Sejm nie głosował nad uchwałą ws. Brauna? Hołownia: Uznałem, że nie byłoby to wskazane

Szymon Hołownia został zapytany, kiedy Sejm zajmie się uchwałą w sprawie Grzegorza Brauna. Marszałek Sejmu przypomniał, że uchwała zgłoszona przez Lewicę "w prosty, jasny sposób potępiała" zachowanie Brauna. Zauważył jednak, że część posłów chciała w uchwale wspomnieć również o "męczeństwie chrześcijan, które jest niewątpliwym faktem, ale nie odbywało się na tej galerii, w tym dniu".

- Jeśli mielibyśmy stoczyć na sali sejmowej walkę jeszcze o kwestię męczeństwa chrześcijan, a nie skupiać się na tym, co stało się w Sejmie, to uznałem, że nie byłoby to wskazane i zdjąłem ten punkt [dotyczący głosowania nad uchwałą - red.] z porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów - przekazał Hołownia.

Braun ma zakaz wstępu na salę sejmową. Hołownia "czeka na adekwatną reakcję Konfederacji"

Szymon Hołownia podkreślił, że Grzegorz Braun nadal jest wykluczony z posiedzenia Sejmu i nie może wejść na salę plenarną. - Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu dzisiaj do głowy zjawić się w kuluarach albo na sali plenarnej, bo nie ma takiej możliwości i Straż Marszałkowska została o tym poinformowana. Nie ma zakazu wstępu do tego budynku, natomiast nie powinien znajdować się na sali plenarnej - powiedział. Hołownia dodał, że 19 grudnia posłowie nie będą rozpatrywać wniosku w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka.

- Czekamy cały czas na adekwatną reakcję Konfederacji i jesteśmy w kontakcie z prokuratorem generalnym. Czekamy na wniosek o uchylenie immunitetu panu posłowi Braunowi, powinniśmy go jak najszybciej głosować. Tam będzie wchodziła w grę najprawdopodobniej nie tylko kwestia przerwania obrzędów religijnych, ale nie wykluczam, że również uszkodzenia ciała osób, które brały udział w tym incydencie - przekazał. Hołownia zaznaczył, że Sejm cały czas pamięta o sprawie Grzegorza Brauna. - Na pewno nie damy tej sprawie rozejść się po kościach - zapewnił.