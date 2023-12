We wtorek 19 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji śledczej, która ma zbadać przygotowanie do wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Senator Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z RMF24 wyraził nadzieję, że wśród przesłuchanych znajdzie się Jarosław Kaczyński. - Kaczyński był posłem, ale był także wicepremierem i w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział wprost: To ja podejmowałem decyzję o organizacji wyborów kopertowych - przypomniał senator.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o aferze wizowej: Dlaczego Morawiecki trzymał Wawrzyka, wobec którego były zarzuty od samego początku

Jarosław Kaczyński stanie przed komisją śledczą? "Ma wiedzę, którą powinien się podzielić"

- Niewątpliwie ma wiedzę, którą powinien się podzielić nie tylko z członkami komisji, ale przede wszystkim z nami, z obywatelami - powiedział Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z RMF24. Senator poinformował, że w przypadku niechęci do stawienia się prezesa PiS w charakterze świadka przed sejmową komisją, podlegałby on przepisom, które mogłyby spowodować sankcje. Zdaniem polityka Jarosław Kaczyński nie będzie dawał przykładu łamania prawa ze względu na swoje przeszłe funkcje publiczne i to, że jest prawnikiem. - Chcę wierzyć w to, że Jarosław Kaczyński po prostu stawi się przed tą komisją - stwierdził były minister sprawiedliwości.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych ruszyła. "Będziemy działać szybko i precyzyjnie"

Sejm w tym tygodniu ma powołać dwie kolejne komisje śledcze: w sprawie Pegasusa oraz w sprawie afery wizowej. Senator Kwiatkowski stwierdził, że największe zainteresowanie może wzbudzić pierwsza z nich. - To zainteresowanie może relatywnie szybko opaść, ponieważ zakładam, że tam będą informacje, które w części nie będą mogły być podane na jawnym posiedzeniu - powiedział. Zdaniem polityka bardziej "widowiskowa" dla opinii publicznej będzie kwestia wyborów kopertowych oraz afery wizowej.

Jak pisaliśmy w powyższym tekście, we wtorek 19 grudnia na pierwszym posiedzeniu komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, wybrano prezydium tej komisji. Przewodniczącym został Dariusz Joński z KO. - Będziemy działać szybko i precyzyjnie - zapowiedział. Na zastępców przewodniczącego wybrano trzy osoby: Jacka Karnowskiego (KO), Bartosza Romowicza (Trzecia Droga) i Waldemara Budę (PiS).