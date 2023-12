Uchwała w sprawie KRS wpłynęła do Sejmu. Kiedy głosowanie? Padła data

- Myślę, że w przyszłym tygodniu będą prace nad uchwałami ws. obecnej KRS i Trybunału Konstytucyjnego - zapowiadał w piątek (15 grudnia) minister sprawiedliwości. Właśnie zrobiono w tym celu pierwszy krok. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Został złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej, ale przedstawicielem wnioskodawców jest Krzysztof Paszczyk z PSL. Tekst projektu odwołuje się do trzech uchwał, które Sejm przyjął za czasów rządów PiS. Miały być one podjęte z "rażącym naruszeniem Konstytucji RP".

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz: Robert Kropiwnicki jest prawnikiem, chyba doktorem, więc nadaje się do KRS

Posłowie Koalicji 15 października złożyli projekt uchwały o KRS

Zmiana Ustawy o KRS z 2017 roku naraziła Krajową Radę Sądownictwa na wysokie ryzyko upolitycznienia oraz ograniczenie niezależności KRS i niezawisłości jej członków. W efekcie tej zmiany 21 spośród 25 członków KRS było wybranych przez władzę ustawodawczą

- wskazano w uzasadnieniu.

"Obawy dotyczące upolitycznienia KRS potwierdziły skrajnie nietransparentne i polityczne wybory do KRS przeprowadzone przez Sejm RP w 2018 roku, a następnie w 2022 r. Wybory te zostały dokonane z naruszeniem zasady podziału i równowagi władz oraz niezależności władzy sądowniczej, w ich toku doszło także do przerwania konstytucyjnej kadencji urzędujących członków KRS" - czytamy dalej w projekcie uchwały.

Wnioskodawcy wezwali członków KRS, którzy mieli zostać wybrani "wbrew Konstytucji RP" do zaprzestania działalności, gdyż to "podważa porządek konstytucyjny". Zwrócili się również z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy. Wezwali go do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawa".

Projekt uchwały zapowiada stworzenie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz wyboru jej składać. Ten krok miałby zagwarantować "przywrócenie praworządności" oraz "odtworzenie gwarancji niezależności KRS". Podkreślono, że na Polsce ciąży obowiązek wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwała ws. Krajowej Rady Sądownictwa. Kiedy odbędzie się głosowanie?

Na konferencji pasowej Szymon Hołownia zapowiedział, że to Sejm zadecyduje czy będzie chciał procedować ten projekt jeszcze na pierwszym posiedzeniu. Przypomnijmy, że na ten moment w planach są również uchwały o powołaniu komisji śledczej ws. afery wizowej oraz w sprawie sytuacji w mediach publicznych. - Te uchwały są tak ważne, że namysł nad nimi powinien odbyć się w sali plenarnej, a nie w komisji. Pierwsze czytanie odbędzie się na sali plenarnej. Dalej o losach tych uchwał zadecyduje Sejm. To wszystko będzie głosowane. Dzisiaj się zajmiemy prawdopodobnie uchwałą dotyczącą mediów publicznych. Jutro zajmiemy się uchwałą dotyczącą sytuacji w Krajowej Rady Sądowniczej. To jest decyzja marszałka. Te sprawy są na tyle ważne, że powinny być w formie możliwie szerokiej, publicznej dyskutowane - oznajmił marszałek.

KRS komentuje projekt uchwały. Pawłowicz: większość parlamentarna nie uprzedzała, że chce obalić konstytucję

Krajowa Rada Sądownictwa odniosła się do projektu uchwały na portalu X. "Polski Sejm, zamiast szanować polski Trybunał Konstytucyjny, będzie wzywał do wykonywania orzeczeń europejskich trybunałów, w zakresie, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał je za niekonstytucyjne" - czytamy we wpisie.

W następnym poście KRS dodał, że "jeśli Sejm RP uważa, że ustawa jest niekonstytucyjna, to może zmienić ustawę, ale uchwalanie uchwał będzie godzić w powagę Sejmu". Głos zabrała także Krystyna Pawłowicz. "Sejm dokonuje zamachu na konstytucyjny ustrój Polski… Robi to, chowając się za arytmetycznym, łącznym mandatem wyborczym i wbrew jego istocie, tj. obrony Polski i lojalności wobec niej. Przed wyborami, łączna większość parlamentarna nie uprzedzała Polaków, że chce obalić polską konstytucję" - napisała w odpowiedzi do wpisu KRS.