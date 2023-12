Stało się. Projekt uchwały ws. TVP trafił do Sejmu. Hołownia: Dziś się nim zajmiemy

- Dziś najprawdopodobniej zajmiemy się uchwałą dot. sytuacji w mediach publicznych - powiedział Szymon Hołownia. - Żadne działania na zasadzie teraz "wyłączymy komuś prąd" nie będą podejmowane. Ja wiem, że niektórzy marzą o spektakularnych okazjach do męczeństwa. Takich nie będzie, zapewniam. Będziemy rozmawiać - podkreślił marszałek Sejmu. - Nasze działania ws. Rady Mediów Narodowych ograniczą się do tego, co zapiszemy w tej uchwale - dodał.

- My nie będziemy dyktowali ministrowi Sienkiewiczowi, jak ma tę uchwałę interpretować. My wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym, mówimy dość, uważamy, że zmiana jest potrzebna, mówimy, co my zrobimy i apelujemy, żeby inne ośrodki w państwie zrobiły, co mogą - zaznaczył.

Uchwała ws. mediów publicznych w Sejmie? Co w niej zawarto?

W projekcie podkreślono, że Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji". "Stan ten jest nieakceptowany przez większość społeczeństwa, czemu obywatele dali wyraz w wyborach 15 października 2023 roku" - wskazano.

Sejm wzywa wszystkie organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową". "W szczególności wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym - tj. do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych" - dodano.

Stało się. Projekt uchwały ws. TVP trafił do Sejmu

Przedstawicielem wnioskodawców jest Bogdan Zdrojewski. Poseł KO pytany był przez dziennikarzy o to, czy uchwała opiera się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku ws. Rady Mediów Narodowych. - Orzeczenie TK jest bardzo ważne, bo dotyczy konstytucyjnych kompetencji określonych organów, przede wszystkim Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych, która nie powinna powstać z tymi kompetencjami, które zostały w niej ulokowane. Ten element musi się znajdować w takiej ogólnej ocenie stanu prawnego, z jakim mamy do czynienia obecnie - podkreślił. Przypomnijmy, w orzeczeniu, o którym mowa, TK stwierdził, iż KRRiT musi mieć decydujący udział w zakresie powoływania i odwoływania m.in. członków zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych.

Bogdan Zdrojewski zaznaczył, że przesłanek do działań jest bardzo dużo. - Najistotniejsze, by w ramach obowiązującego porządku prawnego, nam przypisanych uprawnień, ten problem patologiczny jak najszybciej rozwiązać - zauważył. Jak dodał, uchwałą można co najwyżej odwoływać poszczególnych członków, co oznacza, że uchwała nie zlikwiduje Rady Mediów Narodowych.

Wcześniej nt. TVP polityk rozmawiał z portalem Wirtualnemedia.pl. - Dzisiaj będziemy nad tym pracować, bo chcemy to przyspieszyć. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 24, maksymalnie 48 godzin, scenariusz dotyczący TVP będzie znany opinii publicznej - podkreślił. - Nie odbędzie się to według scenariusza, na który liczy TVP Info - czołgi, ataki z powietrza. Mamy rozwiązania prawne, a jak ktoś się będzie zachowywał niewłaściwie i niezgodnie z prawem, poniesie za to konsekwencje - stwierdził Bogdan Zdrojewski.

