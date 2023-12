19 grudnia rano Donald Tusk zapowiedział, że obserwatorów polskiej sceny politycznej czeka w najbliższym czasie wiele wrażeń. "No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał na portalu X. Premier nawiązał w ten sposób do funkcji, którą Jacek Kurski sprawuje w Banku Światowym. Były prezes Telewizji Polskiej rozpoczął pracę w instytucji zlokalizowanej w stolicy USA pod koniec ubiegłego roku. Od tego momentu Kurski znacząco zwiększył swoje dochody, o czym sam opowiedział.

Kurski dostał pracę w Waszyngtonie dzięki Glapińskiemu. Z czego zrezygnował były prezes TVP?

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, w grudniu 2022 roku, czyli kilka miesięcy po odejściu z TVP, Jacek Kurski został zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym. Na to stanowisko wyznaczył go prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dyrektorzy wykonawczy Banku Światowego zajmują się między innymi zatwierdzaniem budżetu administracyjnego i pożyczek udzielanych przez tę instytucję, a także są odpowiedzialni za analizy dotyczące krajowych strategii pomocowych.

Jacek Kurski po otrzymaniu nowej posady zapewniał, że dobrze nadaje się na to stanowisko. "Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menedżerskim pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym, świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce" - pisał Kurski w 2022 roku na portalu X.

Jacek Kurski w Banku Światowym zarobił milion złotych. "Zarobki są godziwe"

Jacek Kurski przez rok pracy w Banku Światowym zarobił równowartość około miliona złotych. Jak sam przyznał w rozmowie z "Faktem", na zajmowanym przez niego stanowisku "zarobki są godziwe". Dodał jednak, że koszty życia w USA są wysokie. - Dolara w Waszyngtonie trzeba traktować prawie tak jak złotówkę w Warszawie (...). Opłacam z tego ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, sam płacę za przeloty do Polski i z własnej kieszeni ponoszę koszty wynajmu mieszkania w Waszyngtonie, które są tu horrendalnie wysokie - powiedział.

Kurski opisał też, jak wygląda jego praca w Banku Światowym. - Jako dyrektor nie mam sztywnych godzin pracy, ale staram się przychodzić o godzinie 9. Mamy dwie stałe pozycje w tygodniu: posiedzenia rady dyrektorów we wtorki i czwartki, na których omawiamy projekty, które wpływają do Banku Światowego. Oprócz tego są prace w kilku komisjach. Do tego dochodzą spotkania robocze oraz wiele innych aktywności, na których omawia się projekty i postępy w ich realizacji - opowiedział.