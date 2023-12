Donald Tusk opublikował we wtorek 19 grudnia wpis, w którym zapowiedział najbliższe plany nowego rządu. Wśród nich znajduje się między innymi odwołanie byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego z funkcji przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Banku Światowego.

"Zapinamy pasy". Donald Tusk zapowiada szereg zmian i mówi o "długim dniu"

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu" - czytamy we wpisie premiera na portalu X. Jak stwierdził, "to na początek dnia". "Długiego dnia" - dodał.

Przypomnijmy, w grudniu 2022 roku Jacek Kurski pochwalił się nowym stanowiskiem na portalu X. Potwierdził, że podjął pracę "zgodną z wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim jako Alternate Executive Director w Banku Światowym". Trzy miesiące wcześniej Kurski został odwołany z funkcji prezesa TVP.

