Dziennik Ustaw opublikował wyrok TK z nietypową adnotacją. Przyłębska: To uzurpacja władzy wykonawczej

W poniedziałek 18 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z wtorku 5 grudnia, który dotyczył przepisów prawa łowieckiego. W adnotacji zaznaczono, że "publikowany wyrok wydany został w składzie ustalonym z naruszeniem podstawowej zasady mającej zastosowanie do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w konsekwencji naruszającym istotę prawa do sądu ustanowionego na mocy ustawy".

Przyłębska o adnotacji w Dzienniku Ustaw: To uzurpacja władzy wykonawczej

Do sprawy odniosła się krótko prezeska Trybunału Konstytucyjnego w rozmowie z portale wPolityce.pl. - To uzurpacja władzy wykonawczej naruszająca konstytucyjne fundamenty trójpodziału władzy - skomentowała.

- Orzeczenia, ogłasza się w odpowiednim dzienniku urzędowym, na zasadach i w trybie określonym w Konstytucji oraz ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zarówno Konstytucja, jak i ustawa o ogłaszaniu aktów prawnych, nie przyznaje ani Prezesowi Rady Ministrów, ani Rządowemu Centrum Legislacji uprawnienia do publikacji wyroków Trybunału z adnotacjami czy notatkami - stwierdziła.

- W art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu jednoznacznie wskazano, że w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się "orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw" - powiedziała Przyłębska, określając adnotację "jednoznacznym naruszeniem postanowień ustawy o ogłaszaniu orzeczeń". - Prezes Rady Ministrów jako podmiot odpowiedzialny za wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego nie może dodawać adnotacji zawierających w istocie jego prywatne opinie, tym bardziej że są one sprzeczne z Konstytucją i wyrokami Trybunału Konstytucyjnego - dodała.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie ws. prawa łowieckiego. Orzeczenie zapadło jednogłośnie

We wtorek 5 grudnia Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy prawa łowieckiego o wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach za zgodne z ustawą zasadniczą.

Pytanie prawne do Trybunału skierował Sąd Rejonowy w Pile. Zdaniem pytającego brak jest uzasadnionych podstaw do stworzenia takich ograniczeń bądź wyłączeń w odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego, które mogą prowadzić do naruszenia zasady równości i ochrony własności posiadaczy uszkodzonych upraw lub płodów rolnych.

Trybunał Konstytucyjny - mówił sędzia sprawozdawca Jarosław Wyrembak - nie zgodził się z argumentacją autora pytania prawnego. - Trybunał ocenił, że wzgląd na ochronę środowiska, którego beneficjentami są wszyscy obywatele państwa, uzasadnia wprowadzone zróżnicowanie. TK nie zgodził się z sądem pytającym, że ustalone przez prawodawcę ograniczenie narusza istotę prawa do odszkodowania. Ustawodawca nie wykroczył poza konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenia praw majątkowych oraz nie naruszył obowiązku ich obowiązku ich ochrony względem w zgodzie z zasadą równości - wyjaśnił sędzia sprawozdawca.

W ocenie Trybunału wzgląd na ochronę środowiska, a nie interes dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, powoduje, że państwo tworzy warunki sprzyjające ochronie i prawidłowemu gospodarowaniu zasobami zwierząt dziko żyjących. Sędzia TK Jarosław Wyrembak przypomniał, że zgodnie z artykułem drugim Prawa łowieckiego zwierzęta łowne w stanie wolnym należy traktować jako dobro ogólnonarodowe.

- Według stanowiska Trybunału ważne dobro wspólne wynikające z zapewnienia efektywnej ochrony środowiska niesie ze sobą konieczność znoszenia niedogodności związanych z ochroną dzikich zwierząt. Jako takie uzasadnia w szczególności konieczność dźwigania szkód w uprawach i płodach rolnych przez właścicieli i posiadaczy gruntów rolnych - mówił Wyrembak. Sprawą zajmował się pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem sędziego TK Justyna Piskorskiego. W składzie byli jeszcze sędziowie: Jarosław Wyrembak, Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Bogdan Święczkowski. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.