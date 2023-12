Rewolucja w TVP zacznie się dziś? Biedroń potwierdza: Zbierze się komisja kultury

W czasie rozmowy z Wirtualną Polską Robert Biedroń został zapytany o to, "czy to dziś zacznie się rewolucja" związana z TVP. - Proszę nas nie wciągać w te deklaracje, ponieważ Lewica od razu mówiła, że to nie takie proste, jak zapowiadał Donald Tusk. 24 godziny na pewno nie wystarczą. Podobnie jak nie powinno się likwidować TVP Info, tylko sprawić, żeby to była rzetelna, pluralistyczna stacja telewizyjna - powiedział, jednocześnie dodał, że "te zmiany zaczną się dzisiaj".

- Myślę, że wtorek będzie kluczowy jeśli chodzi o sprawienie, żeby media były obywatelskie, a nie partyjne. Prawdopodobnie zbierze się sejmowa komisja kultury i środków masowego przekazu, która przyjmie uchwałę ws. Rady Mediów Narodowych - poinformował. - Dzisiaj za pomocą działań komisji będzie podejmowana taka decyzja. Myślę, że to jest dobry moment, żeby to zrobić. Dzisiaj wiemy, w jaki sposób można to zrobić. Mówię oczywiście o przejęciu bankruta, bo mówimy głównie o Telewizji Polskiej, która jest bankrutem - podkreślił.

Jak zauważył, Krzysztof Czabański nie powinien być przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, ponieważ łamie ustawę o RMN, wykonując usługi powiązane z mediami. - Myślę, dzisiaj ten węzeł gordyjski zaczniemy rozwiązywać. Chciałbym, aby jak najszybciej to nastąpiło, ale decyzję w tej sprawie będą podejmować parlamentarzyści i minister kultury - wyjaśnił.

Sejm zajmie się kwestią TVP. "Nie będzie czołgów, ataków z powietrza"

We wtorek zbiera się Sejm i ma zająć się właśnie sprawą Telewizji Publicznej i Polskiego Radia - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. - Dzisiaj będziemy nad tym pracować, bo chcemy to przyspieszyć. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 24, maksymalnie 48 godzin, scenariusz dotyczący TVP będzie znany opinii publicznej - podkreślił w rozmowie z portalem Bogdan Zdrojewski.

- Nie odbędzie się to według scenariusza, na który liczy TVP Info - czołgi, ataki z powietrza. Mamy rozwiązania prawne, a jak ktoś się będzie zachowywał niewłaściwie i niezgodnie z prawem, poniesie za to konsekwencje - dodał.

