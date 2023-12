Decyzją nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, sprzed domu Jarosława Kaczyńskiego zniknęła policja. - Policjanci wrócą do prawdziwej pracy, nie będą agencją ochroniarską jakiegokolwiek polityka. Myślę, że pierwsze efekty już są dostrzegane - przekazał kilka dni temu szef MSWiA. Dziennikarze Wirtualnej Polski sprawdzili, czy na Żoliborzu funkcjonariuszy faktycznie już nie ma. Zapytali też, co o tej zmianie sądzą sąsiedzi prezesa PiS.

Sąsiedzi Jarosława Kaczyńskiego reagują na zniknięcie radiowozów

Pierwszym z rozmówców wp.pl był pan Jerzy, który niedaleko domu Kaczyńskiego prowadzi firmę. Wspomniał, że przed decyzją MSWiA radiowozy stały wzdłuż ulicy Mickiewicza, przed wejściem do budynku. - Od tygodnia nie ma policji w takiej liczbie. To było wręcz uciążliwe, nie dało się przejechać. Ja tu prowadzę firmę, to wiem, że tu zawsze był spokój. Nie wiem, czego prezes się bał - mówił.

Sąsiedzi skarżyli się również, że policjanci pilnujący domu prezesa PiS bywali nadgorliwi. - Kilka dni temu znajomy umówił się z kimś na ulicy Mickiewicza. Wysiadł z auta i rozglądał się, czy osoba, na którą czeka, już jest. Z samochodu obok wysiadł pan, który zaczął wypytywać go, po co przyjechał i czego szuka. Kazał mu wrócić do pojazdu i tam czekać - relacjonowała jedna z rozmówczyń. Mieli także zwracać uwagę na każde przewinienie, takie jak nie zejście z roweru na przejściu dla pieszych.

Policja nie strzeże już domu Kaczyńskiego. "Wcale ta policja nie przeszkadzała"

Pojawiają się też zupełnie inne głosy. Część mieszkańców warszawskiej ulicy Mickiewicza i okolic żałuje, że radiowozy zniknęły. - Uważam, że wcale ta policja nie przeszkadzała. Czuliśmy się tu bezpiecznie. Lepiej, jakby była. Widziałam te żenujące i skandaliczne demonstracje. A policjanci zawsze byli grzeczni, uprzejmi. Tutaj też kiedyś nie było tak bezpiecznie. Element urządzał libacje, potem znajdywałam butelki na trawniku - mówiła pani Zofia.

- Właśnie się zaczęło, już wszystko nam zabiorą. Będę się martwić, bo zawsze byli tu policjanci. A teraz nie wiadomo, jak będzie, może skasują policję. To, co wyprawiają, to przechodzi ludzkie pojęcie - dodała inna rozmówczyni.

Jarosław Kaczyński nadal korzysta jednak z prywatnej ochrony firmy GROM Group. Towarzyszy mu ona przez całą dobę i to nie tylko w domu i na ulicy, ale także w Sejmie. To natomiast wzbudza niezadowolenie niektórych polityków koalicji rządzącej. - Uważam, że Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa w przypadku osób, którym ta ochrona przysługuje, są absolutnie kompetentnymi i wystarczającymi jednostkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo (...). Wnoszenie broni na teren Sejmu przez firmy prywatne uważam za coś, co nie mieści się w standardach. Ten problem zostanie przez nas rozwiązany - zapowiadał Szymon Hołownia. Więcej o kulisach działania ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego pisaliśmy TUTAJ.