Gorąco na radzie politycznej PiS. "GW": Starcie Kaczyńskiego z Kamińskim. Poszło o Mejzę

W zeszłym tygodniu Partia Republikańska oraz Prawo i Sprawiedliwość podjęły uchwały ws. połączenia obu ugrupowań. - Celem tego połączenia jest zamanifestowanie, ale też doprowadzenia do realnej jedności w obozie Zjednoczonej Prawicy - wyjaśniał Kamil Bortniczuk.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński wtargnął na mównicę. Zaatakował Tuska po zacytowaniu słów Lecha Kaczyńskiego

"GW": Kamiński mówił o degrengoladzie moralnej

Jak nieoficjalnie ustaliła "Gazeta Wyborcza", na radzie politycznej PiS hurtowemu połączeniu partii sprzeciwiać się miał Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ten drugi miał mówić, że "nie ma nic przeciwko partii Republikańskiej, że ma tam przyjaciół, ale żeby się zastanowić nad Łukaszem Mejzą". Na te słowa zareagować miał Jarosław Kaczyński. - Grzecznie odpowiedział, że on rozumie te zarzuty, ale to jest polityka, a sprawa jest skomplikowana - przekazał rozmówca "GW".

W trakcie dyskusji Kamiński miał zasugerować, że to dobrze, iż Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi krajem trzecią kadencję. - Zarzucił, że wtedy byłaby jeszcze większa degrengolada moralna wśród nas. To już oburzyło prezesa. Przypomniał, kto w naszym rządzie nadzorował służby i kto miał możliwości, żeby karać to, co było złe - taki był sens jego słów - powiedział jeden z uczestników rady politycznej PiS.

Bliski współpracownik Kaczyńskiego zaznaczył, że wymiana zdań między parlamentarzystami była "grzeczna". - A jak Mariusz mówił o degrengoladzie moralnej, to siedział koło Morawieckiego - podkreślił w rozmowie z "Wyborczą" i stwierdził, że w czasie dyskusji wprost chodziło o Mejzę.

Przypomnijmy, w wyborach 15 października mandaty do Sejmu uzyskało trzech politycy Partii Republikańskiej: Michał Cieślak, Arkadiusz Czartoryski i właśnie Łukasz Mejza. Prezesem ugrupowania jest europoseł Adam Bielan, a wiceprezesem poseł Kamil Bortniczuk.

***