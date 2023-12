Bardzo poważne problemy zdrowotne zmusiły Zbigniewa Ziobrę do wycofania się z działalności publicznej, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Obowiązki prezesa Suwerennej Polski przejął od Ziobry Patryk Jaki, a były minister sprawiedliwości przez co najmniej miesiąc ma koncentrować się wyłącznie na sprawach związanych ze swoim zdrowiem. Anita Kucharska-Dziedzic odniosła się do tych informacji w kontekście komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. "Zdrowia panie Ziobro! Proszę się nie przejmować stawiennictwem na komisji śledczej. Przesłuchamy pana w miejscu pana pobytu" - napisała na portalu X 14 grudnia. Kilka dni później posłanka Lewicy wytłumaczyła, dlaczego nie wycofa się ze swoich słów.

Zobacz wideo Marcin Kierwiński: Miejscem Ziobry była ława oskarżonych, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości

Posłanka Lewicy o Zbigniewie Ziobro: Nie życzyłby sobie, by traktować go inaczej, niż on traktował ludzi

18 grudnia Anita Kucharska-Dziedzic w programie "Debata Dnia" w Polsat News przypomniała sprawę Romana Giertycha. Gdy Zbigniew Ziobro był prokuratorem generalnym, mecenasowi postawiono zarzut popełnienie przestępstwa, choć Giertych leżał nieprzytomny w szpitalu. - Myślę, że Zbigniew Ziobro by sobie nie życzył, by traktować go w sposób inny, niż on traktował ludzi - powiedziała posłanka Lewicy.

Kucharska-Dziedzic dodała, że przypadek Giertycha nie był odosobniony, a prokuratura nadzorowana przez Ziobrę działała podobnie również w innych sytuacjach. - On też przesłuchiwał kobietę w dziewiątym miesiącu ciąży przez całą noc. Znaczy nie on bezpośrednio, ale prokuratura i on się wcale z takich działań nie wycofywał. Mówił dura lex, sed lex (twarde prawo, ale prawo - red.), więc musimy być konsekwentni w ściganiu tych, którzy są nieuczciwi - stwierdziła.

Ziobro zostanie przesłuchany w szpitalu? Kucharska-Dziedzic: Jeśli będzie w stanie rozmawiać, to tak

Kucharska-Dziedzic powiedziała, że "serdecznie życzy panu Ziobrze, by wrócił do zdrowia, ale jeśli będzie taka potrzeba, przesłuchamy go w miejscu, które będzie dogodne dla niego". Posłanka Lewicy powiedziała, czy takim miejscem może być szpital. - Jeśli będzie w stanie z nami rozmawiać i będzie potrzeba, by zrobić to w miarę szybko, to tak. Myślę jednak, że zachowamy się trochę inaczej i poczekamy na jego decyzję - przekazała.