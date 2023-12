Media: Rząd ma nowy sposób na TVP. "Nie będzie czołgów, ataków z powietrza"

We wtorek po godz. 8:00 politycy klubu Koalicji Obywatelskiej będę podpisywać projekt uchwały ws. TVP - ma ona stwierdzić nielegalność Rady Mediów Narodowych. - To, co dzieje się w telewizji publicznej, skłania nas wszystkich do tego - powiedział na antenie Polsat News Michał Kołodziejczak. Jak dodał, "trzeba zrobić wszystko tak", aby zmiany w telewizji publicznej "były zgodnie z prawem".

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o Braunie: Powinien zostać wyeliminowany z życia publicznego

We wtorek zbiera się Sejm i ma zająć się właśnie sprawą Telewizji Publicznej i Polskiego Radia - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. - Dzisiaj będziemy nad tym pracować, bo chcemy to przyspieszyć. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 24, maksymalnie 48 godzin, scenariusz dotyczący TVP będzie znany opinii publicznej - podkreślił w rozmowie z portalem Bogdan Zdrojewski.

- Nie odbędzie się to według scenariusza, na który liczy TVP Info - czołgi, ataki z powietrza. Mamy rozwiązania prawne, a jak ktoś się będzie zachowywał niewłaściwie i niezgodnie z prawem, poniesie za to konsekwencje - dodał.

WP: Rząd ma nowy pomysł na przejęcie TVP

Tymczasem - jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski - koalicja rządząca ma nowy pomysł na przejęcie TVP. Chce zdobyć większość w Radzie Mediów Narodowych. W skład RMN wchodzi pięcioro członków: Krzysztof Czabański, Piotr Babinetz i Joanna Lichocka z PiS, a także Robert Kwiatkowski i Marek Rutka wskazani przez Lewicę. Taki układ sprzyja partii Jarosława Kaczyńskiego.

KO może jednak wykorzystać art. 5 ust. 3 ustawy o Radzie Mediów Narodowych, według którego "członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej, lub producentem radiowym, lub telewizyjnym". Jak podkreśla WP, Krzysztof Czabański "pośrednio sprawuje kontrolę nad gazetą, portalem internetowym i telewizją. Jest on bowiem członkiem rady fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, który jest większościowym udziałowcem w Srebrna sp. z o.o. Z kolei Srebrna sp. z o.o. posiada 100 proc. udziałów w Geranium sp. z o.o. Geranium sp. z o.o. oraz Srebrna z o.o. są akcjonariuszami Forum SA, czyli wydawcy "Gazety Polskiej". Srebrna sp. z o.o. jest również udziałowcem Słowa Niezależnego sp. z o.o., a to jest wydawcą portalu niezalezna.pl i akcjonariuszem Telewizji Republika SA. Może to więc oznaczać, że Czabański nie spełnia wymogu bezstronności określonego w ustawie o Radzie Mediów Narodowych.

***