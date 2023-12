Zmiany w TVP? Michał Kobosko: Jeszcze przed świętami. "Gwiazdy i gwiazdeczki już pouciekały"

Jacek Gądek zapytał Michała Koboskę czy będą "ekspresowe" zmiany w Telewizji Polskiej. - Zmiany w TVP, w mediach tzw. publicznych za czasów PiS, będą. One [zmiany - red.] muszą być bardzo szybko. Nie dlatego, że nowa koalicja się spieszy, żeby położyć łapę na mediach, tylko dlatego, że takie są oczekiwania wyborców - odparł polityk. - Te zmiany nastąpią - jestem przekonany - jeszcze przed świętami - dodał.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 został zapytany przez Jacka Gądka, w jaki sposób zostaną przeprowadzone zmiany w mediach publicznych. - Wszystkiego nie powiem, dlatego że PiS nas już przyzwyczaił do tego, że jeżeli jest ujawniany jakiś element planu, w jaki sposób można ich odspawać od stołków, oni wszczynają różnego rodzaju działania - tłumaczył poseł.

- Wiem, jakie metody były rozważane i jakie mogą być użyte. Nie jest już żadną tajemnicą, że - myślę, że w tym tygodniu - w Sejmie będziemy procedować projekt uchwały dotyczącą Rady Mediów Narodowych - organu kompletnie sztucznego i poza konstytucyjnego, który został stworzony przez PiS właśnie po to, aby złamać i obejść konstytucję - powiedział Kobosko. Jak stwierdził, legalność, funkcjonowanie i poszczególni członkowie Rady Mediów Narodowych byli kwestionowani przez ekspertów od prawa i mediów publicznych.

Jak mówił Michał Kobosko, "zdaje się, że gwiazdy i gwiazdeczki TVP już pouciekały z tonącego okrętu". - Ale nadal są takie odgłosy ze strony PiS-u, że tam jakiś bastion powstaje, że "będziemy bronić do ostatniej kropli krwi" - powiedział polityk Polski 2050. - Państwo polskie nie może być państwem bezradnym. Nie może być państwem, że sobie nie radzi w sytuacji, w której łamane jest prawo czy jest zagrożenie łamania prawa. Musi być państwem skutecznym, tego też oczekują wyborcy - dodał.

Zapytany o to, kto powinien zasiąść w fotelu prezesa TVP Kobosko odparł, że nie powinien to być polityk, szczególnie aktywny członek partii. - To powinna być osoba, która umie zarządzać dużymi organizacjami. Nie musi, ale powinien mieć doświadczenie w branży medialnej. (...) To nie musi być dziennikarz - powiedział polityk.

Incydent z udziałem Grzegorza Brauna w Sejmie. Kobosko: To akt terrorystyczny

Gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl" został zapytany także o to, czy Krzysztof Bosak powinien przestać piastować funkcję wicemarszałka Sejmu. - Ta dyskusja jest przed nami - odpowiedział wiceprzewodniczący Polski 2050. Kobosko określił incydent z udziałem Grzegorza Brauna jako "akt terrorystyczny". Przypomnijmy, poseł Konfederacji ugasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. - Wykorzystał narzędzie, które mogło zrobić ludziom krzywdę - mówił polityk. - Taki pomysł, żeby sięgnąć po gaśnicę w budynku Sejmu, ja uważam, że to działanie wbrew własnemu państwu, działanie reprezentujące interesy innego państwa. To uderza w nas wszystkich - dodał.

Jak określił Kobosko, gdy słyszy Grzegorza Brauna wypowiadającego się na temat spraw ukraińskich, to słyszy "Władimira Putina przemawiającego po polsku". - On mówi o reżimie w Kijowie, że nie należy temu reżimowi pomagać - mówił polityk. - Nie powiem, że pan Braun jest agentem rosyjskim, ale to są poglądy takie same, które słyszymy z propagandy rosyjskiej - dodał.