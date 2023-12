Komisje śledcze, ślubowanie Rzeczniczki Praw Dziecka, projekt ustawy budżetowej. Sejm kontynuuje prace

Zgodnie z harmonogramem Sejmu we wtorek po południu posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania tzw. afery wizowej (pełna nazwa: Komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023). Komisja Ustawodawcza 5 grudnia poparła projekt uchwały w tej sprawie. Posłowie zarekomendowali odrzucenie poprawek zgłoszonych przez klub PiS. Komisja śledcza w tej sprawie - podobnie jak w przypadku komisji ds. wyborów korespondencyjnych w 2020 roku oraz użycia systemów inwigilacji, takich jak Pegasus - ma liczyć 11 posłów.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

W środę odbędzie się ślubowanie Rzeczniczki Praw Dziecka. Pod koniec listopada na to stanowisko Sejm powołał Monikę Hornę-Cieślak. Zgodę na jej powołanie wyraził później Senat. Monika Horna-Cieślak jest prawniczką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Następnie Komisja Ustawodawcza przedstawi sprawozdanie dotyczące projektu uchwały ws. utworzenia komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dn. 16 listopada 2015 r. do dn. 20 listopada 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej

W czwartek odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. Następnie w głosowaniach wybrani zostaną członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz skład osobowy komisji śledczej do zbadania sprawy Pegasusa.