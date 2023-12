Cezary Tomczyk: Pomieszczenia podkomisji smoleńskiej zostały zaplombowane

"Decyzja Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza została wykonana. Pomieszczenia zostały zaplombowane. Budynek jest pusty. Teraz czas na rozliczenie Komisji Macierewicza. Zabieramy się do tego bezzwłocznie" - przekazał w poniedziałek wieczorem Cezary Tomczyk.

Podkomisja Macierewicza ostatecznie rozwiązana. Resort zapowiada "analizę każdego aspektu"

Na profilu MON zamieszczono także komunikat rzecznika prasowego resortu Janusza Sejmeja. Poinformowano w nim, że decyzja ministra o zakończeniu podkomisji "została wykonana". "Członkowie byłej podkomisji opuścili siedzibę, pomieszczenia zostały zabezpieczone i zaplombowane. Przypominam, że w najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - czytamy.

W ubiegłym tygodniu podkomisja, decyzją nowego szefa ministerstwa obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, została rozwiązana. Pomimo tej decyzji w poniedziałek odbyły się obrady podkomisji. Jej przewodniczący, Antoni Macierewicz utrzymuje, że MON nie może zlikwidować podkomisji i będzie ona działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 roku. Ponadto poseł PiS chce w związku z decyzją Kosiniaka-Kamysza skierować zawiadomienie do prokuratury. - Nie tylko podkomisja działa, ale także przyjęliśmy decyzję dotyczącą skierowania do prokuratury wniosku o popełnieniu przestępstwa przez pana ministra Kosiniaka-Kamysza, bo to działanie jest po prostu przestępstwem. On oskarża polskich pilotów, a chroni zbrodniarza Putina. Chce ukryć prawdę o Smoleńsku, likwidując materiały o raporcie smoleńskim - mówił w Polsat News Macierewicz.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przekazał wcześniej w mediach społecznościowych, że wszelkie czynności podejmowane przez byłych członków podkomisji smoleńskiej w innym niż opisany w decyzji szefa resortu zakresie nie mają żadnej mocy prawnej. Tomczyk przypomniał, że zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej podkomisja smoleńska przestała istnieć 15 grudnia, a jej byli członkowie podkomisji mają obowiązek rozliczyć się ze swojej pracy do końca dzisiejszego dnia. Do końca dnia mają też prawo korzystać z budynku przy ulicy Kolskiej, aby rozliczyć się z wykonanych prac oraz zdać pobrany sprzęt.